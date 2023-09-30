Об этом пишет издание Последний Бастион. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.

История начальника Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Полтавской области Ирины Салогуб.

Уважаемые читатели, вернемся к истории, которую мы рассказывали раньше.

24 июня 2020 в Полтавской государственной аграрной академии состоялась защита диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата экономических наук.

В то время событие привлекло внимание общественности, потому что диссертацию в этот день защищала Салогуб Ирина Ивановна, которая до сих пор является начальником Управления Северо-восточного офиса Государственной Аудиторской службы Украины в Полтавской области.

Ранее мы рассказывали, что в августе аудиторы обнаружили в ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области нарушений в 17 миллионов гривен. Примечательно, что ГСЧС Полтавщины возглавляет муж Ирины Салогуб Владимир Салогуб.

Но сегодня речь не о нем, а о его жене.

Согласно Положению об Управлении Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Полтавской области, основной задачей Управления является реализация полномочий Государственной Аудиторской службы Украины на территории Полтавской области.

И все было бы хорошо, стремление к обучению и самосовершенствованию никогда не было чем-то негативным, наоборот, приветствовалось и поощрялось.

Если бы не это обстоятельство: в функциональные обязанности поисковики научной степени Ирины Салогуб входит осуществление контроля на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают (получали в проверяемом периоде) средства из бюджетов всех уровней, государственных фондов и фондов общеобязательного государственного социального страхования или используют (использовали в проверяемом периоде) государственное или коммунальное имущество (далее — подконтрольные учреждения). Извиняемся за канцелярит, но такая уж речь у директив.

Поскольку Полтавская государственная аграрная академия относится к объектам государственной собственности, она является подконтрольным субъектом Госаудитслужбы в Полтавской области.

В этом случае мы имеем очевидный конфликт между публично-правовыми обязанностями (осуществление контроля за деятельностью ПГАА) и частными интересами государственного должностного лица (защита кандидатской диссертации в ПГАА), при котором его частные интересы частного лица способны неправомерным образом повлиять на выполнение официальных обязанностей. связей или функций, и таки повлияли, но об этом немного дальше.

Заметим, что с урегулированием конфликта интересов у Салогуб большие проблемы. Свидетельством тому является кадровая политика ее мужа Владимира Салогуба, который со второй группой инвалидности возглавил Управление ГСЧС Украины в Полтавской области.

В общем доступе интернет-сети находится Авто-реферат диссертации Ирины Ивановны Салогуб (УДК 336.77:338.43) на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 «Экономика и управление национальным хозяйством» на тему «Развитие и регулирование финансово аграрной сфере».

Научным руководителем соискателя является доцент кафедры финансов и кредита ПГАА, доктор экономических наук, доцент Алексей Петрович Зоря , а официальными оппонентами определены доктор экономических наук, профессор Макаренко Юлия Петровна , профессор кафедры финансов, банковского дела и страхования Днепровского национального университета имени Олеся Гончара экономических наук, доцент Рунчева Наталья Викторовна, проректор по научно педагогической и научной работе ООО «Бердянский университет менеджмента и бизнеса».

Отметим, что официальных оппонентов, в соответствии с существующими предписаниями законодательства, назначает Специализированный ученый совет, принимая диссертацию к защите, с целью обеспечения независимости экспертизы для защиты диссертации назначает официальных оппонентов из компетентных ученых по специальности, по которой представлена ​​диссертация.

Специализированный ученый совет ПГАА, который оценивал научные достижения Ирины Ивановны Салогуб, создан приказом Минобразования Украины от 28.12.2019 года №1643, ему присвоен индекс Д 44.887.01. В состав Специализированного ученого совета включены 18 уважаемых ученых в области экономики.

Председателем Специализированного ученого совета определен доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой ПГАА Макаренко Петр Николаевич.

Работники редакции тоже, как и Вы, уважаемые корреспонденты, удивились такому странному стечению обстоятельств.

Неужели доктор экономических наук, профессор Макаренко Петр Николаевич , принимая рукотворение (рукоблудение) Ирины Ивановны Салогуб, «обеспечивая независимость экспертизы» для защиты диссертации, осознавая свои действия, понимая собственную ответственность перед законом и наукой (находясь под непреодолимым влиянием внешних официальным оппонентом Ирины Салогуб Макаренко Юлию Петровну – доктора экономических наук, профессора кафедры финансов, банковского дела и страхования Днепровского национального университета имени Олеся Гончара?

Макаренко Петр Николаевич

На миг, уважаемые читатели, или нам показалось, что отец — председатель, избрал дочь, на всякий случай, оппозиционером. Или как? А вам как показалось?

Небольшие исследования, проведенные редакцией, установили, что Петр Николаевич родился 09.07.1949 года в селе Новопетровка Магдалиновского района Днепропетровской области. Доктор экономических наук (2000), профессор (1997), член-корреспондент НААН (2007).

Окончил Днепропетровский сельскохозяйственный институт (1972 год), где и работал с 1974 года (ныне аграрно-экономический университет); от 1988 года – заведующий кафедрой менеджмента организаций, одновременно с 2004 года – проректор по научной работе; от 2010 года – заведующий кафедрой экономики предприятия Полтавской государственной аграрной академии. То есть лицо, гражданин Украины, рожденный в Днепропетровской области, где до поры до времени рос, учился, работал.

Макаренко Юлия Петровна, тоже, по стечению обстоятельств, родилась в Днепропетровской области, училась в школе, затем окончила ВУЗ, профессор кафедры Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара, доктор экономических наук, профессор (найдите похожее на отца лицо дочери на фото кафедры), член Общественной организации «Ассоциация финансов, банковского дела и страхования Приднепровья». Член диссертационного совета К 08.051.17 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук при Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара.

Преподает учебные дисциплины: «Деньги и кредит», «Кредитный менеджмент», «Инвестирование», «Риск – менеджмент», «Банковские операции».

Определенное количество научных публикаций опубликовано в соавторстве с Макаренко Петром Николаевичем (наверное, «отцом по совместительству»?).

Странное совпадение научных направлений, родственных или научных связей, не правда ли?

Данные вопросы, правильнее ли будет вопрос, для исследования, выяснения и оформления необходимых в уголовном производстве документов, оставим нашим правоохранителям из структур ДБР, ДСР, НАБУ, НАПК и возможно, если захотят, Офиса генерального прокурора.

Если они не захотят, то что к ним, то есть к господину Макаренко, и правоохранителей, которые не захотели, или не смогли, вынуждены будем обратиться, для расследования, к международным правоохранительным институтам, с определенными выводами к отечественным правоохранителям и их руководителям.

Ожидая дальнейшее развитие анонсированных событий, сегодня проведем анализ законодательных и нормативно-правовых актов Украины, действовавших на тот момент, как защищалась Ирина Ивановна, ну и после того, и регулировали оценку научных достижений претендента на степень кандидата наук и минимальный объем необходимых научных наработок.

Итак, на момент представления Салогуб Ириной Ивановной диссертации к защите в 2020 году, нормативное урегулирование данных действий обеспечивалось постановлением Кабинета Министров Украины от 24.07.2013 №567 «Об утверждении Порядка присуждения научных степеней» (в редакции, действующей по состоянию на 26.11. ), согласно которой установлено, что:

Настоящий Порядок регулирует вопросы присуждения ученых степеней доктора и кандидата наук.

Научные степени доктора и кандидата наук присуждаются лицам, имеющим полное высшее образование, глубокие специальные знания и значительные достижения в определенной области науки.

Научные степени доктора и кандидата наук присуждают специализированные ученые советы по результатам публичной защиты диссертаций.

МОН утверждает решение специализированных ученых советов о присуждении научных степеней и выдает дипломы доктора и кандидата наук.

Специализированный ученый совет несет ответственность за обоснованность принятых им решений и обеспечивает высокий уровень требовательности при рассмотрении диссертаций и проведении их защиты.

В случае нарушения специализированным ученым советом требований нормативно-правовых актов по вопросам присуждения научных степеней доктора или кандидата наук МОН принимает соответствующие меры вплоть до отмены решения совета.

Руководители учреждений высшего образования, научных учреждений, в которых созданы советы, обеспечивают их эффективное функционирование.

Персональную ответственность за соблюдение специализированными учеными советами требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров высшей квалификации, уровень защищенных в советах диссертаций несут руководители советов.

Диссертация на соискание ученой степени является квалификационным научным трудом, выполненным лично соискателем в виде специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии. Подготовленная к защите диссертация должна содержать выдвинутые соискателем научно обоснованные теоретические или экспериментальные результаты, научные положения, а также характеризоваться единством содержания и свидетельствовать о личном вкладе соискателя в науку.

К диссертации, содержащей научно-прикладные результаты, должны прилагаться документы, подтверждающие практическое использование полученных соискателем результатов - внедрение в производство, достаточную опытно-производственную проверку, получение новых количественных и качественных показателей, существенные преимущества предлагаемых технологий, образцов продукции, материалов и т.п. а к диссертации, содержащей теоретические научные результаты, – рекомендации по их использованию.

В автореферате соискателя ученой степени кандидата экономических наук И.И.Салогуб в «соответствии» вышеуказанным положениям Порядка присуждения научных степеней указано, что разработанные предложения по формированию организационно-экономического механизма регулирования финансово-кредитных отношений в аграрной сфере приняты к внедрению и будут использованы в практической деятельности Департамента агропромышленного развития областной госадминистрации, а направления развития финансово-кредитных отношений на хозяйственном уровне нашли одобрение и приняты к внедрению в ООО АК «Первое мая» Хорольского района и в СООО «Украина» Котелевского района Полтавской области.

Уважаемые читатели, ну как Вы сами видите, снова наблюдается искажение норм законодательства, и это все вокруг одного человека, госпожи Ирины, потому что Порядок присуждения научных степеней требует добавлять документы, подтверждающие практическое использование полученных соискателем результатов - внедрение в производство, достаточное опытно-производственное . проверку, получение новых количественных и качественных показателей, а опубликованный текст Автореферата и содержание указанных справок вообще не подтверждают практическое использование научных результатов, достаточно опытно-производственную проверку, получение новых количественных и качественных показателей.

Скажем откровенно, такие справки, типа «ну пусть будет, может где-то, когда-нибудь пригодится». Сами себе задаем вопрос, а где получены результаты практического применения, тем более в формировании организационно-экономического механизма регулирования финансово-кредитных отношений в аграрной сфере, на это нужно не менее нескольких лет.

Разберем, кто же «подставил плечо» соискателю учёной степени? Как отмечается в Автореферате, это Департамент агропромышленного развития областной госадминистрации, его руководитель Фролов Сергей Александрович . Поскольку Департамент, согласно положению, является неприбыльным бюджетным учреждением и удерживается за счет средств Государственного бюджета Украины, как юридическое лицо публичного права, то он является подконтрольным субъектом Госаудитслужбы в Полтавской области. Да, у Ирины Ивановны вновь возник реальный конфликт интересов . А еще и содержание справки сомнительного характера…

Фролов Сергей Александрович

Следующими справочниками указаны уже коммерческие предприятия, это ООО АК «Первое мая» Хорольского района и СООО «Украина» Котелевского района Полтавской области. Наверное, Госаудитслужба в Полтавской области не имеет прямого влияния на них, но до тех пор, пока они не получили государственное кредитование или другие финансы из государственного бюджета. Редакция выяснила следующее: Общество с ограниченной ответственностью Агрокомпания «Первое Мая» было зарегистрировано 18.05.2011 года в селе Березняки Хорольского района Полтавской области и прекратило свое существование с 31.05.2013 года , о чем в ЕГРПОУ внесена запись с ответным.

Здесь есть вопросы к соискателю, которые нуждаются в пояснениях – кто одобрил Ваши разработки в ООО АК «Первое мая» в 2020 году, если еще за семь лет до того, в 2013 году, ООО, как юридическое лицо прекращено?

Наверное, это также тема для выяснения правоохранительным органам.

Вот интересно, Салогуб сама нашли печать и бланк где-то на мусорнике, покровитель ли семьи Салогуб, ценитель маковых денег, бывший руководитель ГУПН в Полтавской области Андрей Замахин достал их из собственных запасов?

Следующая коммерческая структура, которая предоставила справку соискателю научной степени является Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью Украина, зарегистрированное 24.05.2000 года в селе Зайцы Котелевского района Полтавской области, и прекратило свое существование 31.01.2019 года, о чем в ЕГРПО в ЕГРПО .

Снова возникает вопрос к соискателю, нуждающимся в пояснениях – кто одобрил Ваши разработки в СООО «Украина» в 2020 году, если еще за год до того, в 2019 году, СООО, как юридическое лицо прекращено?

Как приняты к внедрению разработки там, где год ничего не существует?

Опять интересно, на какой свалке нашли печать и бланк?

Если отвергнуть указанное расхождение в датах, то также сомнительность одобрения и принятия к внедрению направлений развития финансово-кредитных отношений на хозяйственном уровне в СООО «Украина» Котелевского района Полтавской области вызывает то, что конечным бенефициарным владельцем СООО является известный в Украине и за ее пределами бизнесмен , «олигарх» Андрей Михайлович Веревский.

Смешно представить, что он или экономисты холдинга пользуются такими «исследованиями».

Наверное, история этой справки это также тема для выяснения правоохранительным органам.

Дальше интереснее.

Приказом Министерства образования и науки Украины №1220 от 23.09.2019 года, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 08.10.2019 года под № 1086/34057 «Об опубликовании результатов диссертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата наук» утверждены на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук».

В частности, определено, что основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук должны быть освещены не менее чем в трех научных публикациях, раскрывающих основное содержание диссертации. К таким научным публикациям относятся по меньшей мере одна статья в периодических научных изданиях других государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития и/или Европейского Союза, по научному направлению, по которому подготовлена ​​диссертация соискателя при полноте изложения материалов диссертации, определяемой специализированным ученым советом. .

Законодатель определяет минимальные пределы научных достижений кандидатов, а деньги Ирины Салогуб делают свое дело, порождая лженауку и лженауковцев.

Выяснилось, что в нарушение требований постановления Кабинета Министров Украины от 24.07.2013 №567 «Об утверждении Порядка присуждения научных степеней» (в редакции, действующей по состоянию на 26.11.2019 года), приказа Минобразования Украины №1220 от 23.09.2012 , зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 08.10.2019 под №1086/34057 «Об опубликовании результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» «научные достижения» Ирины Салогуб вообще не индексируются ни в одной общеизвестной наукометрической базе, а именно: Google , Scopus, ORCID. Если так, то вообще отсутствуют публикации в периодических научных изданиях других государств.

Относительно возможных публикаций научных достижений Ирины Салогуб в научных изданиях Украины и других государств, проиндексированных в наукометрической базе ORCID:

публикации Ирины Салогуб никак не индексируются при попытке поиска в базе «ORSID» при написании фамилии возможного автора научной публикации, как «Салогуб», «Salogub», или «Salogyb».

Авторы, связанные фамилией с соискателем научной степени, по указанным критериям поиска не найдены и при дальнейшем поиске.

Последняя, ​​общеизвестная наукометрическая база Google Академия также не находит каких-либо публикаций соискателя научной степени.

Итак, приведенные Ириной Ивановной Салогуб, как собственные научные достижения, статьи в научных изданиях Украины и в изданиях, включенных в международные наукометрические базы данных наверняка, учитывая поиски в наукометрических базах, являются фейковыми публикациями.

«Последний Бастион» пытался получить комментарии от Ирины Салогуб, позвонив в приемную Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Полтавской области (по тел. 0532-569-960), но в связи с чрезвычайной занятостью прохвесора Ирины Ивановны Сало нашлось время ответить на вопрос: где она взяла поддельные документы, но не мучила ли ее совесть госслужащего при их использовании?

Редакция «Последнего Бастиона», пользуясь «правом последнего слова», напоминает Салогуб Ирине Ивановне, которая за пределами законодательства «приобрела» научную степень «кандидата экономических наук постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11.2021 года №1197 (в редакции постановления 502 от 19.05.2023 года «Некоторые вопросы присуждения (лишения) научных степеней» определена процедура добровольного отказа от ученой степени, где в частности отмечено: «Лицо, имеющее научную степень, может добровольно отказаться от соответствующей ученой степени, подав в МОН заявление в произвольной форме, удостоверенной нотариально».

В течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления МОН отменяет решение соответствующего совета и признает диплом недействительным, о чем издается приказ, размещаемый на официальном веб-сайте МОН».

Итак, уважаемая Салогуб Ирина Ивановна, редакция «Последнего Бастиона» определяет Вам срок 10 (десять) календарных дней на принятие решения о добровольном отказе от ученой степени кандидата экономических наук.

В случае Вашего отказа в реализации данного предложения, вынуждены будем сообщить Департамент стратегических расследований Национальной Полиции Украины о совершении Вами и группой причастных лиц должностного преступления.

Дополнительно сообщаем, что справки от ООО АК «Первое мая» Хорольского района и СООО «Украина» Котелевского района Полтавской области были использованы еще при защите не менее 5-х диссертаций.