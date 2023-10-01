Деньги на бумагу тратят в то время, пока ВСУ остро нуждаются в технике для борьбы с оккупантами

Госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" тратит миллиарды на покупку документов у компании "Полли-Сервис", которая неплохо зарабатывает на этом во время войны. Без проведения конкурсов доход за "выигранные" тендеры с начала 2023 года составил 1,9 млрд, а за прошлый год – 7 млрд.

Деньги на бумагу тратят в то время, пока ВСУ остро нуждаются в технике для борьбы с оккупантами, хотя документы уже давно нужно было цифровизировать.

В целом "Полли-Сервис" получает больше тендеров среди других госпредприятий, при этом компания создана менеджерами скандальной ЕДАПС, которую называют "символом коррупции в Украине". Но даже вопреки скандалам "Полиграфкомбинат "Украина" сливает миллионы на изготовление документов этой компании.

Закупки "Полли-Сервис", скриншот

При этом за все время существования компания получила тендеры на 10,76 млрд. грн., из них 10,49 млрд. грн. – от полиграфкомбината "Украина". "Полли-Сервис" принадлежит "Инновационно-индустриальной группе" (ИИГ, владеет 85% компании) и киевлянке Наталье Кочубей (15%). ИИГ принадлежит Тариаму Матару Мохамеду (гражданин ОАЭ), Ирине Обиденко и еще нескольким компаниям.

Скандальную ЕДАПС возглавляла Ирина Обиденко до самого закрытия, а вице-президентом была Наталья Кочубей. Это значит, что "Полли-Сервис" фактически управляют менеджеры коррупционного консорциума, схема которого работала с 2010 по 2014 год. Она заключалась в использовании голографических знаков на документах, что позволяло компании завышать цены и зарабатывать миллиарды.

Полиграфкомбинат "Украина" в 2021 году возглавила Татьяна Бондаренко, которая является подругой бывшего топ-менеджера ЕДАПС Ирины Обиденко, что было бы невозможно без согласия Кабмина, поскольку это госпредприятие.

И с тех пор компания начала зарабатывать миллионы, а правительство очень "вовремя" начало ужесточать требования к документам. Вместо того чтобы переводить бланки в электронный вид, Кабмин решил подорожать бланки, изменить требования к загранпаспортам и сделать все, чтобы бывшая ЕДАПС процветала.