Бывший глава юстиции Одесской области Роман Сауляк может быть назначен в Минобороны Украины ответственным по закупкам, сообщается в Telegram-канале Ирочка расскажет.

Об этом пишет сайт Стена.

Указывается, что Сауляк человек в Одессе хорошо известный. Начал путь с УБОП и транспортной милиции в Одесской области. Злые язычки вспоминают, что, будучи сотрудником правоохранительных органах, не раз попадал в СИЗО и даже успел побывать в бегах.

Более подробную информацию о его работе в юстиции и в Черноморском порту обещают вскоре выложить на канале.

Утверждается, что на данный момент он ходит под следствием по даче взятке. Один из его верных подчиненных Витя Сердюк — возглавляет ФГИ в Одесской области. Он находится под следствием по 190 статье, которое касается завладением имуществом мошенническим путем.

Еще один подчиненный Сауляка — бывший глава Института судебной экспертизы Юрий Чердынцев, который еще во время работы в юстиции отвечал у Сауляка за регистраторов.

Уточняется, что это тот Чердынцев, который отжал бывшее здание минюста в самом центре Одессы. Парень просто украл памятник архитектуры, переписав на маму.

Эта компания, как утверждается, уже пакет чемоданы, чтобы переехать в Киев и работать в Минобороны Украины.

Якобы Сауляк знаком с Умаровым по ФГИ и планирует зайти на закупки. Но автор пишет с надеждой, что кадровая скамейка не такая короткая.