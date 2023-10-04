В этом году Украина получила от Европейской комиссии единицу за охрану окружающей среды.

Об этом шла речь в аналитическом отчете о возможности Украины выполнять условия членства в ЕС. То есть все законодательство Евросоюза, содержащееся в так называемом acquis сommunautaire – Договорах ЕС, вторичном законодательстве, международных соглашениях, судебной практике и политике. А сама оценка осуществлялась по пятибалльной шкале, где 5 – это "очень хороший уровень подготовки", а 1 – "начальный уровень подготовки".

Вместо того чтобы выполнять рекомендации ЕС, без которых вход в европейскую семью нам будет закрыт, Минокружение во главе с одиозным министром Русланом Стрельцем предпочитает наносить удары экологическому контролю. Например, настоящее возмущение в обществе вызвала недавняя инициатива ведомства расформировать Государственную экологическую инспекцию Украины. Это в то время, когда продолжается полномасштабное вторжение и специалисты инспекции ежедневно ведут подсчет ущерба, который наносят решисты нашей земле.

Одной из первых на это обратила внимание президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила Цыганок.

«Сколько можно имитировать реформу государственного экологического контроля изменением вывесок? реформа на этом заканчивается… Почему?Потому что реальная реформа потребует не очередного бумажного решения, а реальных средств, реальных квалифицированных кадров, реальных новых правил…», – удивляется экология.

Также Людмила Цыганок отмечает, что эта псевдореформа потребует еще и немалых расходов из госбюджета. То есть, Минэкологии будет просить деньги на смену вывесок, вместо того, чтобы направить средства на помощь нашим бойцам и приближение победы. Можно только представить, сколько захочет потратить ведомство Русланя Стрельца на эти бессмысленные инициативы и сколько дронов можно было бы приобрести за эти средства.





"Уже на этапе ликвидации ДЭИ нужны значительные дополнительные расходы из государственного бюджета на проведение мероприятий по ликвидации (осуществление законодательно установленных выплат работникам при увольнении, осуществление процедур связанных с ликвидацией Госэкоинспекции и т.п.). Минокружение не дает никаких веских обоснований необходимости внесения предложенных изменений, поскольку названия Инспекции никаких изменений по существу его деятельности в проекте изменений в Концепцию не предусмотрено.И как предложенное реформирование соответствует Закону Украины «О правотворческой деятельности»? ", – отметила Людмила Цыганок.

Также на проблему обратил внимание политик и общественный деятель Николай Томенко, выступавший автором многочисленных законов, постановлений и программ в сфере защиты окружающей среды.





Только можно представить какой профессиональный уровень должностных лиц, точнее его отсутствие, мог побуждать к такой абсурдной идее - свести нужную реформу системы государственного надзора в сфере охраны окружающей среды к замене одного слова в названии Государственной инспекции? И здесь уместно спросить у руководителей Правительства: а Вы можете наконец-то найти профессиональных, патриотических и некоррупционных руководителей такого важного властного экологического института Украины, который сейчас превратился в Министерство бессмысленных и ненужных дел и коррупции", – возмущается Николай Томенко.

Не может похвастаться Минсреды во главе с Русланом Стрельцем и другими достижениями, кроме явного ущерба государству – еще и финансового. На днях экологи отметили, что «благодаря» бездействию чиновников государство рискует недополучить 600 миллионов гривен. Эти деньги крайне необходимы для бюджета и победы нашего государства, но подчиненные Руслана Стрельца, видимо, считают, что эта проблема сегодня не ко времени.

Ведомство отчиталось о Законе "Об управлении отходами", который по словам чиновников запустил реформу и обновил терминологию, принципы и подходы к управлению отходами, приведя их в соответствие с рамочной Директивой ЕС.

Следовательно, бездействие Минсреды и затягивание с Решениями Правительства уже чревато потерей украинскому бюджету в размере 600 млн грн в этом году. Однако, экологи уже давно обратили внимание на данную проблему и бьют тревогу.

Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила Цыганок уверяет, что следствием принятия указанного Проекта, который полностью разрушит систему налогового учета объекта налогообложения станет потеря поступлений налоговых обязательств по экологическому налогу за размещение отходов в размере более 600 млн. гривен.





"Во время войны уже сейчас бюджет рискует недополучить такую ​​сумму! За нарушение налогового законодательства ответственность субъектов хозяйствования предусмотрена. Какая ответственность должностных лиц государственных органов, которых содержат эти же субъекты хозяйствования, за саботаж реформ? И процесс, конечно, штука важна, а что делать субъектам хозяйствования, как начислять эконалог?", - задается вопросом Людмила Цыганок.

Да и что украинцы и европейские союзники могли ожидать от министра, за которым тянется длинный уголовный шлейф. Ведь сам Руслан Стрелец с большой вероятностью мог оказаться не в кресле министра, а за решеткой.

С 2015 по 2019 год Руслан Стрелец возглавлял департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА. За это время область, по данным экологов, потеряла треть ПЗФ. Большинство украденной земли уже передано в аренду аграриям и распахано.

Стрелец не оформил на земле природно-заповедного фонда устанавливающие право документы и более 95% объектов ПЗФ Днепропетровской области не имеют утвержденных границ согласно проектам землеустройства. Чем и пользуются мошенники. В схеме областное управление экологии, работники Госгеокадастра, местные чиновники.

При Стрельце-министре ПЗФ уже в национальном масштабе превратился в поставщика нелегальных дров. Стрелец до последнего затягивал утверждение лимитов на использование природных ресурсов, блокируя передачу дров ВСУ и периферийным общинам, не имеющим газа. Однако половина перекупщиков из OLX продавала дрова ПЗФ. Киевский регион был заставлен грузовиками с нелегальными дровами из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.





ПЗФ для министра еще и – торговля должностями. Задержанный на взятке директор Карпатского биосферного заповедника Николай Рыбак при Стрельце возобновился и активно согласовывал с Русланом передачу рыбников частной компании.

Сам же министр с уголовным шлейфом Руслан Стрелец перед назначением переписал свое имущество на жену.

На праве пользования он задекларировал квартиру в Днепре площадью 51,1 кв.м, записанную на Марину Стрелец, также на праве пользования – квартиру в Днепре площадью 84,1 кв.м, которая записана на его жену Ксению Стрелец. Ей принадлежит половина квартиры в Днепре площадью 80,9 кв. В Киеве Ксения арендует квартиру площадью 72 кв.м у Сергея Бондаренко.

На праве пользования с мая 2020 года Руслан Стрелец владеет автомобилем Nissan Maxima (2017), принадлежащим Ирине Тищенко.

Руслан Стрелец в 2020 году заработал в Министерстве энергетики 225,3 тыс. гривен, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов – 317 тыс. гривен, получил подарок в неденежной форме от жены стоимостью 304 тыс. гривен и 152,2 тыс. гривен дохода от продажи авто.



Ксения Стрелец в свою очередь заработала 954 тыс. гривен, занимаясь предпринимательством.

Супругам принадлежат 565 тыс. гривен, 7 тыс. долларов и 1206 евро сбережений.