Пока Одесса практически ежедневно страдает от налетов российских дронов и ракет, местные чиновники заняты распределяющими практически бесценную землю. Речь идет об аренде части инфраструктуры порта Черноморск на 49 лет.

Об этом пишет одесская блоггер и журналист Ирина Гриб в своем телеграмм-канале, сообщают Акценты.

Возможно речь идет о Кернеле, Бунге или Луе Дрейфус. Строительство терминала может повлечь за собой дноуглубительные работы. А это уже сотни миллионов бюджетных денег. Здесь мы можем вспомнить историю с портом ТИС. Такая же схема. Открытым остается вопрос о сумме аренды. Очень интересно, за сколько команда Марченко/Гринивецкий/Чердынцев распродали землю украинских портов во время войны", – спрашивает журналистка.

Кроме этого, Ирина Гриб напоминает, что Юрий Чердынцев уже был замешан по очень сомнительным делам.

что мать Чердынцева – Людмила Васильевна уже много лет не посещала территорию Украины, но для бывшего заместителя председателя областной сделать левую доверенность, вряд ли проблема. В результате глава Института судебных экспертиз так нетривиально и просто получил дом в центре. При этом государство понесло существенный ущерб, но кого волнует ущерб, когда твой друг прокурор Одесской области, закрывающий глаза на твои маленькие затеи», – напоминает Ирина Гриб.