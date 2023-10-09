Тотальная закрытость государственных администраций от общественности, которую выдают за вынужденное мероприятие в условиях военного времени, создает поле для масштабных злоупотреблений, которые не снились даже мэрам городов, — тем не менее приходится действовать в публичном поле.

Одесская область в этом отношении, к сожалению, не исключение. « Думской » стал известен очередной пример того, как, прикрываясь национальной трагедией, чиновники помогают обогащаться коммерческим структурам, не забывая, конечно, о себе.

Недавно владельцы дач в курортной Бурлачьей Балке на берегу моря между Одессой и Черноморском узнали, что у них появился замечательный сосед. Какая-то компания «Яхта-Украина» раздобыла в аренду 6,6 гектаров самой ценной рекреационной земли — практически весь мыс. Причем произошло это в разгар полномасштабной войны в сентябре 2022 года.





Мы выяснили, что участок, принадлежащий земель промышленности, транспорта, связи, энергетики и обороны и предназначенный для развития инфраструктуры порта Черноморск, передали частной компании, указавшей своим видом деятельности «вспомогательное обслуживание водного транспорта» (какого именно, нам подсказывает ее название), по приказу тогдашнего председателя областной военной администрации полковника Максима Марченко.

Документ не публиковали, он закрыт как все акты этого и других местных органов государственной власти: считают, что в них содержится ценная информация, без которой российский агрессор просто не сможет планировать свои атаки на нашу страну. Однако в открытых реестрах запись о том, что земля в аренде появилась. К сожалению, об условиях договора ничего не известно. Само собой, никакого конкурса не проводили. Все обставили, так сказать, росчерком полковнического пера.

Местные рассказали Думской: пока на участке ничего не происходит.

«Нет, не строят, не было движений вообще, – говорит дачник Виктор. - Ходят разговоры, что будет яхт-клуб с гостиницей, но сейчас это вряд ли возможно. Но важно то, что до войны эти земли никому не сдавались в аренду, они принадлежали к порту. И вдруг – бах! Мы опасаемся, что теперь потребуют деньги у нас, да и вообще странная история».

Что это за компания такая, «Яхта-Украина»? Основана она была в конце 2019 года с уставным капиталом 1000 грн известным Григорием Мельниченко — да-да, зятем бывшего губернатора Сергея Гриневецкого, членом партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова. Мельниченко до недавнего времени возглавлял Белгород-Днестровский райсовет, а ныне привлекается к уголовной ответственности за кражу катера.







Тогда компания называлась "Скай-Ривер". В 2022 году фирму якобы перепродали. Уставный капитал увеличился до 20 тысяч гривен, и сейчас обществом руководит еще один не последний человек в Одессе — Андрей Заричанский, ресторатор, предсказываемый на председателя ОГА после победы Зеленского на президентских выборах: они лично знакомы и даже дружат. Когда нынешний президент приступил к исполнению обязанностей, Заричанский вместе с персоналом заведения «Облака» записал верноподданное видео «Владимир, мы не подведем».

Среди других учредителей ООО – Владимир Николаевич Бишляга, совладелец сервисного центра Porsсhe. Похоже, это родственник соратника Гриневецкого, бывшего руководителя аппарата облгосадминистрации Николая Бишляги. Интересное расписание, не правда ли?

При Марченко Гриневецкий, как известно, сохранял свое влияние на военную администрацию — там работали его люди, сам он консультировал своего преемника по вопросам, не связанным с обороной. Наличие лиц, близких к нему, среди учредителей и совладельцев фирмы, получившей столь привлекательный кусок земли из рук руководителя ОВА, дает все основания говорить о коррупционной основе этого соглашения.

Примечательно, что в дни, когда гектары в Бурлачей Балке отошли ООО «Яхта-Украина», областная военная администрация продолжала пугать граждан российским морским десантом, угроза которого «сохранялась», издавала все новые распоряжения, запрещающие людям доступ к морю, и ограничивала журналистов. желающих снимать побережье. Пресловутая угроза стала иллюзорной еще в мае 2022-го, однако запреты только усиливались. Теперь вот выясняется, что одновременно власти раздавали стратегически важные участки этого самого побережья «своим» людям. Наверное, для укрепления обороны.