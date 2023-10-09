Несмотря на одну из крупнейших сетей отделений для обслуживания физических лиц, на 1 августа 2023 г. Ощад впервые уступил коммерческому Универсалбанку (monobank) своим вторым местом в карточном рейтинге, которое содержал долгие годы.



Об этом говорится в расследовании «Ощадбанк: от лидера рынка до «обузы» для государства».

Одной из причин таких результатов автор называют неэффективное управление банком при Андрее Пышном. Так, Ощадбанк потерял около 2 млрд грн на продаже облигаций внутреннего госзайма "Банка 3/4". Об этом стало известно с определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений. Тогда в 2013-2015 годах "Ощадбанк" продал через "Фондовую биржу "Перспектива" "Банка ¾" ОВГЗ на 22,4 млрд. гривен. Процентный доход по этим бумагам выплачивается из госбюджета и составляет 8,5-10% годовых от номинальной стоимости Как выяснилось, не дождавшись получения многомиллионной выгоды, государственный Ощадбанк продал облигации "Банка 3/4" за несколько дней до даты выплаты процентного дохода.

«Также в декабре 2017 года НАБУ провело изъятие документов в Ощадбанке по делу о конфискации денег Януковича. Тогда стало известно, что НАБУ проводит расследование в отношении председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного и его подчиненных по подозрению в растрате имущества на $21 млн в рамках исполнения решения суда по конфискации денег Януковича. НАБУ подозревало, что растрата произошла путем списания $20,98 млн, находившихся на счетах кипрской Opalcore Ltd. в Ощадбанке и последующего их перечисления в пользу государства в порядке специальной конфискации», - говорится в расследовании.

Усложнили финансовое состояние учреждения и скандальные истории о реструктуризации кредитов на льготных условиях в ущерб интересам Ощадбанка.

«Начали расползаться слухи о коррупции. Самая скандальная история – это реструктуризация кредитов ООО "Три О" – владельца ТРЦ "Гулливер" (Gulliver). Кредит на $537,2 млн. реструктуризирован под 3,65% годовых к 2025 году. Также якобы на непрозрачных условиях было достигнуто соглашение о реструктуризации кредитов для компаний, связанных с Олегом Бахматюком, Борисом Колесниковым и Петром Порошенко. В целом же кампания по реструктуризации/списанию кредитов в Ощадбанке была масштабной – более 44 млрд. грн. Все это негативно сказывалось на финансовом результате госструктуры: на 1 января 2015 года банк показал убыток 8,6 млрд. грн., а на 1 января 2016-го – 12,3 млрд. грн», - объясняют расследование.

Авторы отмечают, что финансовое состояние Ощада постепенно улучшается, но это уже заслуга нового руководства.



«Шлейф критики продолжает тянуться за Андреем Пышным и после его перехода в НБУ. Регулятора неоднократно критиковали и за высокие ставки по депозитным сертификатам, полностью оторванным от инфляционных реалий, и за фиксированный валютный курс, и за несогласованную с минфином монетарную политику, стоившую государству миллиарды гривен, которые так необходимы в войне за независимость страны», - отмечают авторы.