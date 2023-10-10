Об этом пишет сайт Антикор.

Фигурант «пленок Волка» судья Босой скрывает ценное имущество от контроля государства? Нацагентство по предотвращению коррупции отказалось от проверки декларации главы столичного Хозяйственного суда под предлогом военного положения в стране. В то же время активисты обнаружили в собственности его семьи ряд объектов недвижимости на Печерске, полученных по договорам дарения.

В мае 2023 года Хозяйственный суд Киева, где рассматриваются наиболее громкие деловые споры и дела компаний-миллиардеров, возглавил Вадим Босой. Перед этим в течение длительного периода он занимал позицию председателя суда, а до попадания в столицу работал судьей Госпосуда Полтавской области.

Впрочем, в медиапространстве господин Вадим больше известен как фигурант скандальных «пленок Волка». По данным расследователей проекта «Следствие.Инфо» , несколько лет назад именно вердикт Босого позволил «сэкономить» 9 млрд грн олигарху Игорю Коломойскому в споре с Нацбанком Украины.

Несмотря на резонансность кадрового решения, по данным СМИ, НАПК решило отказаться от проверки состояния новоназначенного главы столичного Хозсуда, ссылаясь на военное положение. Хотя по закону режим военного положения не запрещает агентству проверять довоенные декларации.

Более того, активисты обнаружили в реестрах недвижимости несколько квартир и паркомест в Печерском районе Киева, оформленных на членов семьи Босого как «подарки». В частности, речь идет о следующих объектах.

В феврале 2021 года мать судьи Валентина Босая подарила его 22-летней дочери Ирине Босой квартиру площадью более 100 квадратов и стоимостью 3,8 млн. грн. (около 135 тыс. долларов США) на бульваре Леси Украинки, приобретенную всего за пять месяцев до этого – в сентябре 2020-го.

Опытные риэлторы столицы уверяют, что квартиры по этому адресу никогда не стоили менее 3-4 тысяч долларов США за квадратный метр. Они считают, что цена 135 тыс. долларов США за квартиру более 100 квадратов в ЖК Central Hills могла быть указана только, чтобы скрыть реальную стоимость, например для уменьшения налогов.

В 2018 году жена Босого – Екатерина уплатила 6,1 млн грн, а в 2019 году зарегистрировала на себя еще одну квартиру в ЖК Central Hills на бульваре Леси Украинки площадью 107,1 кв. м.

Также в 2019 году Екатерине Босой подарили два паркоместа на все том же бульваре Леси Украинки – площадью 16,3 и 17,3 кв.м соответственно.

Активисты предполагают: чтобы скрыть эти манипуляции с ценной недвижимостью и не вносить их в декларацию, служитель Фемиды мог оформить фиктивный развод с супругой. В частности, как стало известно из расследования издания «Цензор», Вадим Босой свободно пользуется квартирой стоимостью более 70 тыс. долларов, которую на себя уже после «рассставания» приобрела Екатерина в киевском ЖК «Парковые озера».

Обращает на себя внимание и имущественное состояние отца судьи, который «подарил» Вадиму 2,5 млн грн наличными.

Заметим, если факты утаивания незаконно нажитых судьей активов подтвердятся, Босому может угрожать до пяти лет заключения.