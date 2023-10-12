Высший антикоррупционный суд сегодня будет рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения Борису Кауфману.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о деле завладения стратегическим объектом - одесским аэропортом и доходом от его деятельности.

Кауфман находится в следственном изоляторе с 7 сентября.

Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 млрд грн.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.