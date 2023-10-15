Фирмы контрабандиста импортировали товары по фиктивным документам, которые создавали из офиса в Одессе.

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело "короля контрабанды" Вадима Альперина. Сам президент Владимир Зеленский называл Альперина "одним из крестных родителей контрабанды в Украине". Однако все увидели результат.

Известно, что 12 октября ВАКС закрыл дело по одесситу Вадиму Альперину по обвинению в создании преступной организации на основании п. 10, ч. 1, ст. 284 УПК РФ по истечении срока досудебного расследования.

В Telegram-канале "Дерибасовская" напомнили самую сущность и историю этого дела.



Вадим Альперин, фото: Facebook

По версии следствия, Альперин создал ОПГ, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Фирмы контрабандиста импортировали товары по фиктивным документам, производимым в офисе контрабандиста в бизнес-центре "Солнечный" в Одессе.

В таможенных декларациях указывалась заниженная стоимость. Таможенники отказывали в этих декларациях и с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, что становилось основанием для отмены таких действий через суд, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара.

Схема закрытия уголовного дела оказалась достаточно увлекательной. Расследование дела было завершено в ноябре 2020 г. На рассмотрение в ВАКС дело попало в августе 2022 г. Через пять месяцев судьи внезапно решили, что оно не подсудно ВАКС и обратилось к апелляции с ходатайством о передаче дела в другой суд. Однако апелляция тогда отказала.

Сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела, настаивая на том, что сроки следствия истекли и его следует закрыть, ведь сроки расследования якобы продлевал не уполномоченный на то субъект.

Это решение ВАКС выглядит как пощечина Президенту, ведь Вадим Альперин – именно тот делец, за поиск которого Владимир Зеленский в 2019 г. лично обещал ценный подарок. И вот теперь, когда контрабандиста нашли и наказывают, суд его прощает. А еще возвращает залог и отменяет все аресты имущества.