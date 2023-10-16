Подозреваемый в рейдерстве эксочельщик 128 батальйна ТРО Александр Водолажский получал указания от Геннадия Корбана.



Как сообщает From-ua, об этом на своей странице в фейсбуке написал Сергей Букреев, командир отделения роты снайперов 25 ДШВ, проживающий в городе Днепр.

«ДБР наступает на мафиозный клан Корбана – Филатова – Кошляка. Для своей защиты криминальная группа задействовала мощный ресурс – Юрия Бутусова, ДБР завершает расследование рейдерских действий карманного начальника части Водолазского терробороны, которого Корбан задействовал для своих преступлений. Почему это небезопасно для Корбана. Именно по этому делу известный осторожностью Дон «Коротышка» давал указания Водолажскому. Обидно, что специалист по военным вопросам Юрий Бутусов, видимо много раз проезжавший через центр города Днепр, «на голубом глазу» доказывает, что у подножия самой скандальной новостройки Корбана «Маяк» должно было находиться военное сооружение на площади в 2 гектара», - написал Сергей Букреев.

Как сообщалось ранее, работники ДБР во взаимодействии с полицией сообщили о подозрении эксглаве 128 батальона терробороны Александру Водолажскому. Он обвиняется в рейдерстве двух торговых павильонов на набережной города Днепр.