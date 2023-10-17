Владелец ООО «Броварской алюминиевый завод» Сергей Шапран, вероятно, планирует выкупить пророссийское подсанкционное предприятие «Юнигран».

Владельцем которого является россиянин Игорь Наумец, ради «заметки следов» и выхода на новую бизнес-площадку, пишут Акценты.

Ходят слухи о том, что компания « ALUMETA Group», принадлежащая эксдепутату Броварского городского совета и владельцу Броварского алюминиевого завода Сергею Шапрану, планирует приобрести подсанкционное предприятие «Юнигран» , неофициально принадлежащее россиянину Игорю Наумцу .

Речь идет о разрешениях на добычу и продажу песка компании «Стройиндустрия-сервис ЛТД», которую Наумец переписал на своего отца – Владимира Наумца.

Отметим, что Наумец имеет российский паспорт, имения и квартиры в Москве и оккупированном Крыму. В настоящее время он находится в Праге, скрываясь от правосудия.

Более того, Игорь Наумец также подозревается в сотрудничестве с террористами с ОРДЛО . В сети есть информация о том, что подчиненный Наумцу "Юнигран" напрямую сотрудничал с российским ВПК (военно-промышленным комплексом).

Его компания «Юнигран» занималась поставками песка и щебня на оккупированные территории – так называемые «ЛНР» и «ДНР» и строительство Крымского моста, который в начале войны стал главной угрозой для украинского населения.

Отметим, что еще в начале войны на Востоке Украины, в 2013 году, финдиректор «Юниграна» рассказывал , что 98% экспорта щебня приходится на РФ. Прибыль компании от экспорта, по данным Youcontrol, в 2008-2021 годах достигла 930 млн грн.

Как следует из информации СБУ, «Заработанные сверхприбыли они выводили в РФ через разветвленную сеть оффшорных компаний. Кроме того, бизнесмен систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступление окупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины».

"Средства от реализации полезных ископаемых... перечислялись в РФ, а также материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик "ДНР/ЛНР", – уточнили в прокуратуре .

Согласно регистрационным данным, Наумец до сих пор получает доходы и фактически контролирует два предприятия: ООО (ООО) "Зело " на территории России и ОДО "Бахчисарайский консервный завод " на временно оккупированной территории Крыма.

Поэтому, вероятно, владелец Броварского алюминиевого завода и инвестиционного холдинга ALUMETA Group Сергей Шапран планирует выкупить Юнигран , не только для выхода на новую бизнес площадку, но и в собственных целях.

По информации «Инсайдер UA» , Сергей Шапран , ныне пытающийся перекупить (или уже приобрел) предприятие, хочет скрыть следы и преступления «Юниграна» и использовать в своих целях подсанкционные и связанные компании. Или, возможно, стал прямым партнером Игоря Наумца в Украине.

Добавим, что по данным ресурса YouControl Сергей Шапран является бенефициаром 10 компаний и владельцем 12 фирм.

Проанализировав предвыборную кампанию Шапрана , становится известно, что он баллотировался от партии «За Будущее» и является лидером организации партии. Тогда вместе с ним в Броварской горсовет баллотировалась и действующая депутат Елена Дудар , которая также занимает должность председателя наблюдательного совета Броварского завода железобетонных конструкций (ЖСК) .

Возможно, Шапран и Дудар создали основу для сотрудничества, ведь выкупив " Юнигран ", бизнесмен сможет в дальнейшем продавать "юниграновский" песок на другие предприятия, в том числе и Броварскому заводу железобетонных конструкций.

Таким образом, существует вероятность того, что Сергей Шарпан планирует не только заработать на «Юнигране» , но и скрыть следы неправомерной деятельности своего возможного партнера, россиянина Игоря Наумца.





