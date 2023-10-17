Украинцы хорошо помнят верного соратника Виктора Януковича по прозвищу "Пидрахуй" Сергея Кивалова, который и сегодня спокойно живет в Одессе и даже раздает орды влиятельным украинцам.

В их числе был и директор Одесского управления НАБУ Владимир Деулин, которому такая награда не пошла на пользу.

Об этом пишет журналистка и блоггер Ирина Гриб, сообщают Акценты .

"О скандале с директором Одесского управления НАБУ Владимиром Деулиным. 8 октября Деулин получил награду от почетного президента университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова. Общественность жестко отреагировала и сейчас в отношении Деулина проводится служебное расследование. С юридической точки зрения для Деулина этот скандал может закончиться переводом понижением или выговором", – сообщает Ирина Гриб.

Кроме того, блоггер призывает обратить внимание и других друзей Кивалова, которые сейчас находятся у власти. Среди них и друзья-партнеры главы Одесской ОВ Олега Кипера.

"Никого не смущает, что бизнес-партнер главы Одесской ОВА Олега Кипера Владимир Осипов постоянный и почетный гость у Кивалова. Так же как и кум Кипера Андрей Неугодников. Кипер имеет особенность – он окружил себя только «своими» и никого не подпускает. Слушает тоже только "своих". А Осипов и Неугодников очень "сильно". Интересно, а сколько подобных грамот получал люстрированный прокурор Кипер на "День прокуратуры", - уточняет Ирина Гриб.