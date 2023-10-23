В эфире телеканала «Исландия» политтехнолог Владимир Петров рассказал, что бывший совладелец издания Буквы предлагал ведущему телеканала Исландия журналисту Сергею Иванову уничтожить издание Буквы, соучредителем которого сам Терентьев раньше был.



Об этом пишет сайт Комментарии.

Это произошло после того, как команда издания Буквы во главе с СЕО и соучредительницей и совладелицей издания Буквы Катериной Рошук закончила сотрудничество с Терентьевым. Причиной стало вмешательство Петра Терентьева в работу и личную жизнь работников издания, цензура в отношении полка «Азов», требование перейти на русский язык и другие причины, описанные командой в редакционном заявлении. В целях защиты Букв от давления со стороны Терентьева команда создала новый сайт издания Буквы.

Владимир Петров рассказал, что Терентьев когда-то просился к нему на работу, но Петров отказал из-за якобы проблем с интеллектом у Терентьева: «Мы Терентьева не взяли, потому что он дегенерат, точнее он с умственными особенностями, ограничен, короче» – объяснил Петров.

«Отрицательно умный» - добавил Сергей Иванов.

«После того, как владельцы сайта «Буквы» разошлись, Терентьев через посредника связался с Сергеем Ивановым с предложением рассказать о Катерине Рошук и о сайте «Буквы» якобы что-то такое, что этот сайт уничтожит.

«Это было настолько конченное поведение этого Пети. Он пришел и предложил свои услуги в компромате – мы отказались с этим работать, Сергей Иванов отказался его выслушивать, отказался от какого-либо контакта, потому что это вопрос гигиены, чистоплотности» – объяснил Петров, назвав Терентьева куском дерьма.

Напомним, 9 июля 2023 года команда онлайн-издания Буквы в составе 19 сотрудников (редакторы новостной ленты, журналисты, менеджеры социальных сетей, шеф-редакторка Владислава Черная, специалист по управлению отношениями с аудиторией и руководитель юридического направления Назар Черный и соучредительница и СЕО Букв Катерина Рошук) перенесла работу издания на сайт https://bukvy.org и прекратила сотрудничество с Петром Терентьевым. Согласно заявлению редакции, причиной является нездоровая рабочая атмосфера, созданная Терентьевым, которая блокирует нормальную работу издания и негативно влияет на каждого из сотрудников.

По мнению команды Букв, противоречат ценностям издания и несут вред для издания действия Петра на его личных страницах в соцсетях, которые могут быть расценены как провокации конфликтов – как с нашими коллегами из других СМИ, и как сексистские и гомофобные заявления, которые ставят под угрозу репутацию издание и вредит работникам и аудитории.

Ранее, в ноябре 2021 года, Петр Терентьев попал в скандал по поводу конфликта с фактчекерским проектом «По ту сторону пандемии». В связи с конфликтом между СММником проекта и самим Терентьевым последний закрыл доступ к сайту «По ту сторону пандемии». Руководитель «По ту сторону новостей» Сергей Одаренко назвал фактическую блокировку ресурса местью.