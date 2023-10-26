Предприятие входит в активы подсанкционной группы "Юнигран", связываемые с россиянином Игорем Наумцем, пишут Акценты .

Но деятельности фирмы не препятствуют ни местные власти, ни правоохранительные органы. Вероятно, интересы подсанкционного предприятия защищает мэр Малина Александр Ситайло, ведь гендиректором компании его ближайший друг Сергей Дыняк.

Об этом говорится в расследовании "Стопкора". Интенсивная работа "юниграновской" техники на Малинском карьере была замечена во время мониторинга точек добычи недр на Житомирщине. В частности, на объекте зафиксировали принадлежащие подсанкционной компании вагоны: эту технику сначала арестовали, но в апреле, решением Подольского райсуда Киева, арест сняли.

По словам водителей, они возят добытые в Житомирской области полезные ископаемые в Киев. "Все работает. Один водитель продемонстрировал весовую квитанцию ​​от "Юниграна" с датой и временем, зафиксировали это", – говорится в результатах расследования.

По данным журналистов, "Юнигран" может иметь карт-бланш от местных властей в лице мэра Малина Александра Ситайла, который находится в дружеских или кумовских отношениях с гендиректором компании и депутатом Житомирского облсовета Сергеем Дыняком.

Издание отмечает, что в июле 2023 года, когда санкции против "Юниграна" уже действовали, Ситайло публично поддерживал добывающее предприятие и его гендиректора. В этот раз городской голова отказался общаться с журналистами, заявив, что это "вопрос не к нему".

Однако не под запись Ситайло также заявил, что не видит ничего противозаконного в деятельности "Юниграна", отмечают журналисты. Кроме того, мэр отмечал, что Сергей Дыняк "помогает обществу как депутат", а "если есть какие-либо нарушения, этим должны заниматься правоохранительные органы". В Малинской полиции тоже отказались общаться с журналистами и перенаправили в Главное управление Нацполиции Житомирской области.

Кроме того, "Юнигран" продолжает осуществлять перевозку песка под Киевом в районе села Пуховка. Причем покупает песок у второй компании, которую Наумец переписал на родственника – Стройиндустрия-сервис ЛТД.

"Юнигран", напомним, занимался поставками песка и щебня в т.н. "республики" "ЛНР" и "ДНР". Санкции на компанию в Украине были наложены в мае 2023 года. Игорь Наумец также находится под персональными санкциями СНБО, на его собственность активы наложены арест: имуществом должна распоряжаться АРМА.

Компания была зарегистрирована именно в Малине. Но когда стало ясно, что бизнес под угрозой его срочно переоформили. 99% ООО "Юнигран" недавно стали принадлежать Westgrinite Holdings Limited – эта компания зарегистрирована на Кипре, ею руководит гражданка Елена Калпа. А связанным ООО "Стройиндустрия-сервис ЛТД" владеет руководитель Владимир Наумец, родственник Игоря Наумца.

Игорь Наумец – под персональными санкциями СНБО, на его собственность, активы наложены арест: имуществом должна распоряжаться АРМА. Впрочем, визит журналиста Романа Литвин на карьер в селе Пуховка на Киевщине показывает, что почему арест на ООО "Юнигран" и ООО "Стройиндустрия-сервис ЛТД" не повлиял - они и дальше везут песок, куда им нужно.