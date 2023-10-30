После того, как журналисты показали на всю страну, как владелец клуба Boho плюет на законы Украины, а полиция лишь вяло что-то мямлит по этому поводу, поднялась естественная волна возмущения.

В результате владелец клуба получил неприятности, хотя, как подсказывает опыт проживания в этой стране, они будут временными и небольшими – скоро шум затихнет, и все вернется на свои круги.

Об этом пишет сайт Акценты .

Однако интересно знать, кто же владеет скандальным клубом Boho, и кто позволяет себе нарушать не только комендантский час, но и градостроительные нормы, потому что, как «внезапно» оказалось, владелец клуба без лишних рефлексий пристроил к основному помещению «временный». пристройку», которая так же «внезапно» оказалась вполне капитальным строением, занимающим почти весь тротуар.

Эту пристройку «не замечали» киевские власти в течение долгих лет, хотя клуб Boho находится в центре Киева и не заметить, что вместо временной летней площадки здесь построено капитальное строение, не мог только идиот. Сейчас власти, конечно, делают вид, что ничего не знали, а владельцу клуба выписали предписание о сносе пристройки. Но все это – не больше, чем пыль в глаза возмущенным украинцам. Потому что таких пристроек в Киеве – пруд пруди, и «не замечают» их по вполне понятным причинам. Также все прекрасно понимают, почему не замечали работу клуба ночью.

Так что секрет здесь, к сожалению, прост до безобразия. Причем некоторую пикантность этому секрету придал тот факт, что личность владельца клуба вроде бы не могли установить. Что совсем дико. Однако в тайне его личность держать долго не удалось – владельцем оказался предприниматель Ростислав Ручко, которому уже направили предписание о сносе «временной летней площадки».

Если информация КГГА соответствует действительности, то становится еще один секрет – почему полиция не видела деятельности этого ночного клуба. Секрет и здесь прост до безобразия – как писало в августе одно из изданий (материал уже зачищен), в клубе Boho веселились представители столичной полиции в компании его владельца в разгар комендантского часа. Наслаждались они русской музыкой и не сомневались в своей безнаказанности.







Почему этот материал (ссылка еще доступна в кэше) настолько оперативно зачистили – догадаться нетрудно. Что будет после очередного скандала – посмотрим, но относительно личности Ростислава Ручко в зачищенном материале писали правду – он действительно владелец восьми юридических лиц:





И действительно, клуб Boho фигурирует в уголовном производстве № 12018000000000721 ​​относительно незаконного использования принадлежащего государству помещения для размещения в нем ночного клуба. Кстати, из материалов уголовного дела становится понятно, почему нарушений в деятельности Ростислава Ручко не замечала ни полиция, ни КГГА.

А по тому, как расследуется дело, понятно, что последний скандал тоже не закончится ничем. Потому что дело наглухо застряло в судах – последнее заседание состоялось еще в ноябре 2020 года.

В этом заседании срок следствия продлили на три месяца, а дело тянется с 2018 года.

После этого – все. На простом языке это означает одно – дело развалили. Почему и как это делается, тоже объяснить никому не нужно.

Как ни странно, о самом Ростиславе Ручке информации крайне мало. По данным его профиля в соцсетях, он является председателем комитета по развитию промышленности, предпринимательства, экологии, благоустройства и охраны окружающей среды в Общественном совете (Общественный Совет) при Соломенской РГА Киева. Это говорит о том, что у Ручко есть прочные связи со «слугами», которые и формировали районные госадминистрации столицы. Здесь же подтверждается информация о том, что Ручко владеет не только оскандалившимся клубом Boho, но и еще целым рядом заведений Киева:

Также Ростислав Ручко засветился на акции против карантинных ограничений в 2020 году.







Сейчас страница Ростислава Ручко неактивна, ни на августовский скандал, ни на октябрьский он не реагирует никак, хотя в комментариях ему об этом пишут.

Из всего вышеизложенного следует тоже простой и, к сожалению, очень грустный вывод. Через некоторое время, когда скандал затихнет, все вернется к тому положению, которое было до репортажа УП: в клубе Boho (как и в других заведениях, принадлежащих Ростиславу Ручке и другим приближенным к власти) будет продолжаться ночная жизнь. В нем будут веселиться мажоры, а полиция и дальше не будет замечать очевидного. Да и как заметить, если среди мажоров, веселящихся под российский шансон, твое собственное начальство? Пристройка, которую Ручко обещает «демонтировать собственными силами», так и останется на своем месте – помните судьбу уголовного дела по незаконному захвату госимущества? А внимание тех немногочисленных граждан Украины, которые еще сохранили способность адекватно реагировать на ужас, который происходит в стране и власти, перейдет на что-то другое. Потому что случай с клубом Boho – это настоящий пустяк на фоне всего остального.