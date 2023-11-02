Об этом пишут Акценты .

Уже тогда звучали одинокие голоса, призывавшие запретить Сергею Кондратенко деятельность в Украине – во-первых, из-за наличия российского паспорта, во-вторых, из-за связей с российским букмекером 1xBet. Но несколько лет Кондратенко никто не трогал, хотя уважаемые издания писали как о его связях с 1xBet с оборотом в два миллиарда долларов, так и об участии группы компаний Сергея Кондратенко, объединенных брендом Royal Pay, в отмывании денег, полученных от игорного. бизнеса.

В частности, в Великобритании было расследование, в котором утверждалось, что российский гражданин Сергей Кондратенко, начиная с 2016 года, зарегистрировал целый ряд компаний по всему миру, занимающихся легализацией денег от нелегального игорного бизнеса. Среди стран, в которых зарегистрированы эти фирмы, назывались Латвия, Литва, Чехия, Великобритания, ОАЭ, Республика Сингапур, среди названий фирм чаще всего звучали Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited, Optimum Fintech sro, VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte . Ltd., PP MONEY TRANSFER sro Royal Pay.

С началом полномасштабной войны Сергей Кондратенко публично заявил о поддержке Украины, а сам отказался (впрочем, это утверждение спорно) от гражданства России и получил паспорт Кипра. Однако, несмотря на это, 12 января 2023 г. в отношении компании Royal Pay Europe были введены санкции СНБО сроком на пять лет, а на счетах, связанных с компанией, было заблокировано почти два миллиарда гривен.

Предшествовали этому несколько факторов. Во-первых, на сайте Офиса президента было несколько петиций с требованием запретить деятельность российского 1xBet и связанных с ней компаний, в которые входила и Royal Pay Europe. Петиции через неделю набирали необходимое количество голосов, поэтому президент был вынужден реагировать, поручив разобраться с указанными компаниями премьеру. А во-вторых, Royal Pay Europe попала в несколько неприятных для Украины финансовых скандалов, в которых утекли ее российские корни и отмывание российских денег – как в самой Украине, так и в Европе.

Так, выяснилось, что в 2021-22 годах компания Сергея Кондратенко произвела ряд крупных финансовых вливаний в украинские банки: на счетах, связанных с Royal Pay Europe и Сергеем Кондратенко, в украинских банках АО "Кристаллбанк" и ПАО "КБ" Аккордбанк»» находится более 3,2 миллиарда гривен. Кроме того, открылась афера с попыткой переоформить право владения активов находящегося в процессе ликвидации "Мегабанка" на Royal Pay Europe. Речь шла об имуществе стоимостью 360 миллионов гривен, которое Royal Pay Europe пыталась унести из-под носа у Фонда гарантирования банковских вкладов: ГБР арестовало деньги Sia Royal Pay Europe, связанной с российским букмекером 1xBet – рано радоваться?

В феврале 2022 года «Мегабанк» получил от Royal Pay Europe 10,5 миллионов евро под залог помещений в центре Харькова, которые Royal Pay Europe пыталась вывести из управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В марте того же года Royal Pay Europe пыталась предоставить еще один кредит Мегабанку под залог другой недвижимости, но в этот раз Нацбанк заблокировал сделку. ГБР в следующем, 2023 году, сообщило об уголовном деле, связанном с этими кредитами.

Возвращаясь к личности Сергея Кондратенко, остается непонятным, как его допустили к рынку денежных переводов в Украине. Ведь несмотря на то, что он является владельцем (возможно – подставным) целого ряда компаний во всем мире, история его возникновения в мире электронных денег и связанного с этим игрового бизнеса крайне подозрительна. Дело в том, что основанная в 2016 году Royal Pay Europe принадлежит… бывшему брянскому кибер-полицейскому Сергею Кондратенко. Которого, в свою очередь, тесно связывают с российским букмекером 1xBet, у которого тоже есть брянские корни и тоже начинал в нелегальном сегменте – он появился тогда, когда игорный бизнес в России оказался под запретом.

За появлением 1xBet стоял российский бизнесмен Александр Миронов, желавший из своего банка «Мир» сделать центр приема ставок для всей России. В 2014 году Миронов продал свой "Букмекер Паб", на базе которого возникла букмекерская контора "1xСтавка", которую принято называть "легальным клоном" 1xBet. Сам же 1xBet оказался в России вне закона. Покупателем «Букмекер Паба» стал брянчанин Роман Семиохин, первым бизнесом которого было ООО «Фонбет-Брянск», принимавшее ставки для букмекерской сети «Фонбет». В 2014 году в России изменили правила для онлайн-букмекеров и 1xBet оказался вне закона – на его площадке осталось работать запрещенное онлайн-казино. В связи с этим интересна роль главного брянского кибер-полицейского Сергея Каршкова, которого в российском Следственном комитете считают одним из основателей казино 1xBet. Судя по всему, начиналось с банальной крышки, а затем Каршков понял потенциал того продукта, который организовал Роман Симеохин, и решил влиться в бизнес полноценно.

Как в этом всем замешен Сергей Кондратенко, который в то время тоже служил в кибер-полиции Брянска, установить сложно – структура владения букмекерской конторой 1xBet чрезвычайно запутанна. Есть ли у него доля 1xBet – неизвестно. Можно предположить, что вряд ли – скорее всего, ему на откуп отдали платежи, проходившие через букмекеры и связанные с ним платформы. Но то, что Сергей Каршков привлек к работе своего онлайн-казино своего сослуживца по отделу «К» в Брянской полиции Сергея Кондратенко – установлено точно. Последний начал регистрировать платежные системы по всему миру, эти системы изначально были нацелены на обслуживание 1xBet, но с ростом последнего росли и сами, в результате трансформировавшись в самодостаточную структуру, которая стала осваивать рынки Европы и Америки. 2020 группа компаний Сергея Кондратенко, объединенная под брендом Royal Pay, зашла в Украину. Причем это было сделано с помпой и громкой рекламной кампанией, Кондратенко отнюдь не скрывал своих намерений подмять под себя не только игровой рынок Украины, но и весь рынок онлайн-платежей.







Что Сергей Кондратенко не замедлил осуществить – как выяснилось впоследствии, в рамках расследования уголовного дела о деятельности Royal Pay Europe в Украине, в поле его зрения оказался ряд банков, в том числе государственный «Укргазбанк», через который Royal Pay Europe осуществляла платежи . Кроме того, правоохранители заявили о намерении проверить роль директора департамента банковского надзора Нацбанка Наталии Дегтяревой в «содействии развитию российского финансового сектора в Украине и ее протекции отдельным российским компаниям». Что вполне понятно – кто-то в Нацбанке явно помогал бывшему брянскому полицейскому овладеть финансовым рынком Украины ударными темпами. Кто помогал этому брянскому полицейскому так быстро и эффективно осваивать финансовые рынки мира и регистрировать компании на всех широтах географии – вопрос открытый. Но относительно того, что это делал провинциальный детектив самостоятельно, есть сомнения.

Почему человеку с такой биографией, российским паспортом, к тому же откровенно связанным с крайне скандальным российским букмекером 1xBet, позволили не только безвозвратно зайти на игровой и финансовый рынок Украины, но и явно ему способствовали – вопрос риторический. СБУ в это время занималась несколько другими вопросами. Но почему-то еще почти год после полномасштабного вторжения группа Royal Pay Сергея Кондрашова продолжала активно действовать в Украине, прикрываясь риторикой об осуждении агрессии России – вопрос уже других руководителей СБУ и в других условиях. К тому же еще в 2019 году и 1xBet, и Royal Pay становились предметом расследования британской влиятельной газеты Sunday Times, которая не только обратила внимание на российское происхождение владельцев этих структур, но и странные связи этих людей с явно российским криминалом и властью. закрывала глаза на многие нарушения в России.

Однако, несмотря на это, в 2020 году Royal Pay Сергея Кондратенко зашла в Украину. Где, как оказалось, стала участником целого ряда скандалов с российскими казино, украинскими банками и аферами с недвижимостью. Попав под санкции СНБО. Однако, судя по всему, Сергея Кондратенко все это отнюдь не смутило – он заявил, что будет оспаривать как решение СНБО, так и решение судов по блокированию его активов в Украине. Не исключено, что это увенчается успехом.