Однако есть несколько иной сегмент – игровой бизнес – в котором также много россиян.

Об этом пишет портал ОРД . Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.

Причем игровой бизнес (речь идет о видео- и компьютерных играх) почему-то попадает в поле зрения расследователей меньше, хотя там зачастую крутятся гораздо большие деньги, чем в казино и всяческих онлайн-лотереях. Например, именно одна из игровых компаний стояла за покупкой отельного комплекса «Днепр» в центре Киева, который ушел с торгов за миллиард с небольшим в 2020 году. Но речь не о ней, эта сделка приведена только в качестве примера бюджетов, которые крутятся в игровом бизнесе.

В данном материале речь идет о Gunzilla Games, которая позиционирует себя как европейский разработчик видеоигр, однако имеет в Киеве свой офис. Ключевыми фигурами в ней являются Влад Королев и Александр Цоль. По крайней мере, так заявляют сами Королев и Цоль, а на их слова ссылаются многие пишущие о Gunzilla Games ресурсы.

Это в некоторой мере соответствует действительности – Королев и Цоль действительно являются публичными лицами компании. Но история их возникновения в компании довольно запутана и покрыта туманом фейков, скандалов и связях как с россиянами, так и с откровенными коллаборантами, действующими в Киеве как до 2022-го, так и сейчас, в 2023-м.

После марта 2022 года, когда стало ясно, что блицкриг провалился, исчез и киевский офис Gunzilla Games, расположенный по адресу улица Константиновская, 68а в Киеве, в бизнес-центре Wonderland. Сотрудники, конечно, остались, но руководство, главным образом речь идет о Королеве и Цоле, исчезло в неизвестном направлении. Через некоторое время оба вынырнули в Германии, причем у Цоля оказался немецкий паспорт, хотя в Украине он числится гражданином Украины.

Где-то в мае-июне прошлого года на рынке компьютерных игр были уверены, что киевское отделение Gunzilla Games закрылось навсегда. Но скептики ошиблись. В 2023 году офис не только восстановил свою работу, но и набирает персонал:

Правда, переместился он в другое здание – на Гарматную, 4. Причины этому были весьма уважительные – предыдущее здание, на Константиновской, принадлежит некоему Игорю Беркуту (он же – Игорь Гекко), главе партии «Великая Украина», который разыскивается за государственную измену.

Причем о том, что он является российским агентом, СБУ заявляла еще в 2020 году, но каких-либо видимых последствий для Беркута-Гекко не последовало. Более того – сейчас сообщение пресс-службы СБУ, в котором заявлялось о разоблачении Игоря Беркута, исчез с сайта службы. Интересно, почему? Баканову заплатили?

Хотя еще в январе прошлого года ссылка была активна. История с офисом интересна потому, что Влад Королев и Александр Цоль арендовали там помещения на весьма специфичных условиях: вместо арендной платы они финансировали партию «Великая Україна». В конце марта прошлого года исчезли все трое – Цоль, Королев и Беркут. Первые два возникли в Германии, где к ним претензий не возникло, третий затерялся где-то на просторах России.

Но, как оказалось впоследствии, претензий ко всей троице активистов «Великой Украины» не возникло и в Украине. С Беркутом – история отдельная, но вот Цоль и Королев, пересидев некоторое время в Германии, свой бизнес в Киеве возобновили. Пока неясно, являлись ли они оба лично на Гарматную, 4, но ООО «Ганзилла», именно такое название носит юридическое лицо, под которым работает Gunzilla Games в Украине, проблем явно не испытывает.

Хотя бенефициарами значатся Александр Цоль Владислав Королев, но среди бенефициаров имеются и два россиянина. Причем это следует как из данных украинских реестров, так и из внутренней документации Gunzilla Games.

Александр Цоль и там и там проходит как гражданин Германии и Украины, хотя Украина не позволяет иметь двойное гражданство. Но на фоне того, что Королев и Цоль проходили по делу Игоря Беркута в качестве финансистов пророссийской партии «Великая Украина» — это сущая мелочь, поскольку наказания за двойное (тройное, четверное и так далее) гражданство в Украине не существует.

Но суть не в гражданстве, а в том, почему компания с российскими бенефициарами, к тому же заподозренная в сотрудничестве с российскими спецслужбами, после небольшого перерыва невозбранно возобновляет свою работу в столице Украины, а материалы, которые рассказывали о причастности ее двух других бенефициаров – Александра Цоля и Владислава Королева – к финансированию коллаборантов, вдруг исчезают с сайта СБУ. Исчезли материалы не только с сайта СБУ, исчезло и сообщение полиции о том, что она проводит проверку по факту избиения операционного директора (уже бывшего) киевского подразделения Gunzilla Games Михаила Хаймзона, который после того, как покинул вместе со своей командой разработчиков один из проектов Цоля и Королева, стал получать угрозы, а в итоге был жестоко избит возле своей квартиры в Киеве. Случилось это в 2021 году, полиция заявила об открытии уголовного дела, но все эти заявления исчезли, как и заявление СБУ.

Но и это еще не все. В начале января 2023 года была осуществлена попытка взлома сайта государственного предприятия «Укргидрография». Вторичные сообщения об этом взломе есть.

Но первичных, то есть на сайтах Нацполиции и самого ГП «Укргидрография», нет. Хотя полиция обещала открыть по этому поводу уголовное дело:

Ко взлому была причастна как раз Gunzilla Games, а в связи с этим фактом всплывали фамилии Цоль и Королев. Возможно, конечно, что уголовное дело существует, но отыскать его в реестрах не удалось, как и сообщений пресс-службы полиции.

Если связать все в единую цепочку, то получается весьма странная картина. Александр Цоль и Влад Королев в 2020 году регистрируют в Украине фирму (ООО «Ганзилла»), занимающуюся разработкой кибер-игр. В этой фирме появляется российский капитал, причем речь идет о миллионах долларов, а сама фирма вполне вольготно себя чувствует, как и ее два сооснователя, в офисном центре Wonderland, принадлежащем обвиненному в работе на российские спецслужбы Игорю Беркуту. Королев и Цоль попадают в уголовные скандалы с избиением и угрозами своим бывшим сотрудникам, финансируют откровенно пророссийскую и антигосударственную партию, но проблем у них не возникает. Не возникает проблем и у Игоря Беркута, главы этой партии. В конце марта 2022 года все трое исчезают из Украины, офис Gunzilla Games на Константиновской разбегается из-за отсутствия денег.

Но менее чем через год Gunzilla Games возобновляет свою работу в Киеве, хотя и по другому адресу. При этом она явно расширяет штат, у СБУ и НПУ нет никаких претензий к Владу Королеву и Александру Цолю, а материалы, которые еще совсем недавно рассказывали об этих претензиях, исчезают с сайтов СБУ и НПУ. В то же время ООО «Ганзилла», под вывеской которого в Украине работают Королев и Цоль, все так же имеет в своих бенефициарах россиян, о которых известно, что они также связаны со спецслужбами России. Таков сухой остаток. Как все это объяснить – мы не знаем. Но выводы напрашиваются сами собой, и они отнюдь не радуют. Особенно на фоне прямых обвинений со стороны некоторых стратегических партнеров Украины о наличии в высшем руководстве страны и спецслужб мощной агентурной сети российских агентов влияния.