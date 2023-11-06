Об этом пишет сайт Главреда .



По результатам отчета о результатах анализа деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2016–2019 годах по вопросам использования средств и реализации переданного имущества, недавно опубликовавшего на своем сайте Счетная палата, специалисты этого органа пришли к выводу, что государство потеряло десятки миллионов гривен на непрозрачных аукционах и продажах, которые осуществлялись в пользу связанных с должниками лиц, что давало возможность таким должникам выкупить свой долг со значительной скидкой. Счетная палата подтвердила обнародованные факты относительно схем по хищению активов ликвидированных банков через аукционы, о которых недавно писали СМИ.

Ответственность за это Счетная палата возлагает на руководство ФГВФЛ, в частности Наталию Рудуху, которая с июня 2016 года и до сегодняшнего дня является заместителем директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов и Светлану Рекрут, которая с 2017 года занимала должность заместителя директора-распорядителя ФГОФ является руководителем Фонда.

Как говорится в отчете, фактическая стоимость реализации имущества (активов) была значительно меньше его оценочной (в 2,4 раза) и балансовой стоимости (в 14,4 раза), что повлекло за собой уменьшение процента покрытия акцептованных требований кредиторов неплатежеспособных банков за счет реализованного имущества (активов).

«Анализ показал, что из-за отсутствия порядка применения аукционов (классический/голландский), Фонд проводил аукционы с уменьшением начальной (стартовой) цены без предварительного проведения «классического» аукциона. Как следствие, в шести установленных анализом случаях Фондом реализованы активы (имущество) банков по цене, что в целом на 50,73 млн грн меньше начальной (стартовой) цены.», - говорится в отчете Счетной палаты.

Счетная палата также отмечает, что были значительные нарушения руководством ФГВФЛ относительно процедур закупок товаров и услуг на нужды Фонда.

«В течение 2016–2019 годов Фонд осуществил 216 процедур закупок на общую сумму 182,1 млн грн, из которых 183 закупки (в общей сложности 176,7 млн ​​грн) – с использованием информационно-телекоммуникационной системы „Prozorro” и 33 закупки (5,4 млн грн) – без использования указанной системы путем обнародования отчетов о заключенных договорах. Фондом непродуктивно использовано 0,5 млн. грн на закупку услуг мониторинга информационного пространства. Тендерным комитетом Фонда не соблюден принцип объективной и беспристрастной оценки тендерных, конкурсных и квалификационных предложений», - говорится в отчете.

СМИ недавно сообщали , что руководство ФГВФЛ, несмотря на войну, продолжает сомнительные закупки в 2022-2023 годах, в частности тратя миллионы гривен на информационные услуги и услуги PR в ФЛП, ценные электромобили за 2,4 млн грн. тому подобное.

Также СМИ писали , что детективы НАБУ и САП, проверяют руководство ФГВФЛ, в частности Наталию Рудуху и Светлану Рекрут по коррупции, незаконному обогащению и нанесению ущерба государству с 2014 по 2022 год. По словам источника, следствие также располагает данными, что бывшие и нынешние чиновники ФГВФЛ продолжают организовывать схемы по хищению активов ликвидированных банков. Вскоре фигурантам предъявят обвинение.

Готовится в НАБУ и САП заявление от вкладчиков банков о противозаконной деятельности заместителя директора ФГВФЛ Наталии Рудухи.

Как отмечает Счетная палата, отчет и соответствующие сообщения и письма по этому отчету были направлены Совету национальной безопасности и обороны Украины, Кабинету министров Украины, Бюро экономической безопасности Украины и другим государственным органам.