В последнее время имена директоров КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко и КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского все чаще всплывают в материалах журналистских расследований по коррупции в столичных властях. И непременно рядом появляется другая фамилия, а именно – Дениса Комарницкого, которого журналисты называют другом городского головы и главным "схемщиком" Киева, пишет From-ua.

“Нам удалось установить новые доказательства связей и даже подотчетности Левченко и Брагинского перед Комарницким. А также установить новые факты роскошной жизни столичных чиновников на очевидно нетрудовые доходы. Собственно, главное свидетельство этих мафиозных связей - то, что и Виктор Брагинский, и Дмитрий Левченко регулярно ходят в бизнес-центр IQ, где находится офис Дениса Комарницкого. Есть фото, как в парковку этого БЦ заезжает машина главы Метрополитена, и как сам он заходит в помещение. С рюкзаком, в котором – вероятно – заносит часть “коррупционной ренты”, которая принадлежит его “патрону”. Директора "Киевпасстранса" также неоднократно фиксировали в этом здании, куда он ходит "на поклон" к "боссу", - говорится в материале.

Кроме того, отмечают СМИ, Кличковские директора очень любят роскошную жизнь, обеспечивать которую, в частности, помогают коррупционные сделки заместителя директора "Киевпасстранса" Павла Кирилюка.

В частности, в расследовании упоминаются несколько дорогих автомобилей, яхта, водный мотоцикл и ценная недвижимость Левченко с Брагинским. А также – их многочисленные поездки за границу после 24 февраля 2022 года.

В статье показывают еще целый ряд людей, задействованных в транспортных схемах столицы.

“Все эти хоромы, автомобили, лодки – это украденные у киевлян деньги. Это отсутствие нормального наземного транспорта, ни одной новой станции метро за 9,5 лет мэрства Кличко. И разобраться с этим – дело Национального антикоррупционного бюро. Потому что, хоть СМИ и разоблачают этих коррупционеров, они после каждого такого материала просто смеются, уверены, что им ничего не будет. Да, Павлом Кирилюк НАБУ уже заинтересовалось, однако дело пока продвигается крайне медленно. А его имя – уже просто синоним коррупции в Киеве, и он – до сих пор в должности. А пока такие как Кирилюк, Левченко, Брагинский остаются при кормушке, пока такие как Романюк их покрывают, пока такие, как Комарницкий на этом зарабатывают, а Кличко все это позволяет – до тех пор в столице нет шансов на нормальное развитие”, - констатируют авторы. материала.

Напоследок они призывают НАБУ решительно заняться делами по киевскому транспорту и вообще - по столичным делам.

“И начать стоит с визита в бизнес-центр IQ, потому что именно там, в офисе Дениса Комарницкого, решается судьба бюджетных миллиардов. Город должен очиститься от коррупции, ее проводники должны быть наказаны! А награбленное ими состояние - передано на нужды ВСУ, потому что это сегодня - самое важное”, - резюмируется в расследовании.