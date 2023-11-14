Фамилия Вадима Альперина, которого в 2021 году внесли в сакционный список СНБО Украины как человека, входящего в десятку крупнейших контрабандистов, снова всплыла в коррупционном скандале.

Об этом пишут Акценты .

Точнее, два скандала – первый связанный с дерибаном земли в центре Одессы, второй – с контрабандой трикотажа и липовым возвратом НДС за этот трикотаж. Прежде чем перейти к этим скандалам, следует напомнить, что президент Владимир Зеленский назвал в 2019 году Альперина «одним из крестных родителей контрабанды в Украине», а в 2021 году лишил его гражданства. В настоящее время Вадим Альперин был фигурантом уголовного дела по обвинению в сговоре с главой Одесской таможни Владимиром Передерием, организовавшим схему, благодаря которой Альперин не платил пошлины со своих грузов. Альперина обвиняли по трем статьям: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Общий ущерб, по версии следствия, составил 63,8 миллиона гривен.

Но, как сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, дело в отношении Альперина 12 октября было закрыто Высшим антикоррупционным судом.

Между тем, кроме активной юридической защиты, Альперин продолжил «окучивать» Одессу, которая является его базовым регионом. Здесь возник скандал с застройкой Артиллерийского парка, возведенного на землях бывшего Второго еврейского кладбища, снесенного в 1978 году. На его месте появился парк и автогаражный кооператив. Что чувствовали родственники похороненных на этом месте – догадаться несложно, к тому же здесь были могилы погибших евреев, в том числе и от еврейских погромов 1905 года. Но это история, хотя отношение к ней местных властей, мягко говоря, впечатляет.

Застройка еврейского кладбища: интересы Альперина лоббирует глава фракции «Слуга народа»

Еще более впечатляющая история с попыткой Альперина захватить четыре гектара земли, на которой когда-то было расположено Второе еврейское кладбище. И тут он вступил в конфликт с другим влиятельным в Одессе человеком – греческим застройщиком Пантелесом Бумбурасом, чья девелоперская фирма «Гефест» в лице ООО «Экател Авто» пытается украсть у Одессы гектар земли по улице Краснова, 4 в аренду «под размещение паркингов на землях общественной и жилой застройки», хотя из капитальных сооружений на территории есть только один объект площадью 60 кв. метров, а остальные 9940 кв. метров составляют навесы для автомобилей, используемых в настоящее время под стоянку. Но дело в том, что эта земля закрывает запланированное Альперином строительство, выход на центральную улицу. Альперин сумел оттяпать свои четыре гектара у Министерства обороны, но строительство Бумбураса покидает Альперину лишь узкий проезд шириной в два метра.

Конечно, такая ситуация Вадима Альперина не устраивает, поэтому в Одесском городском совете начались жаркие баталии по выделению ООО «Экател Авто» земли. Сразу же вспомнили о снесенном еврейском кладбище.

При всей справедливости данного запроса, в котором упоминаются выдающиеся представители еврейского народа, похороненные на спорном участке земли, очевиден факт, что судьба их останков (как и сотен других евреев, похороненных на Втором еврейском кладбище) не интересовала никого ровно до того момента, пока земля не понравилась Альперину. Но, что еще интереснее, вопрос поднял депутат Одесского городского совета Вадим Мороховский, являющийся главой фракции «Слуга народа».

Что просто поражает на фоне заявлений президента, на чьем имидже и имени представители «Слуг» влетели и в парламент, и в местные советы. Все объясняется достаточно просто – Мороховского в Одессе называют одним из представителей Альперина и в Одесском городском совете и партии «Слуга народа».

Контрабанда и возврат НДС

Эту историю дополняет другая, с контрабандой текстиля и липовыми возвратами НДС, деньги от которых Вадим Альперин как раз и вкладывает в застройку Одессы и людей, лоббирующих его интересы в Одесском городском совете.

Из-за той же Одесской таможни, которую Альперин продолжает так же контролировать, на фирмы, подконтрольные Вадиму Альперину, заходят грузы с трикотажем. 90% этих грузов декларируются как дешевая полиэтиленовая пленка, снижающая стоимость растаможки в десятки раз, остальные декларируются как трикотаж. Что позволяет потом получать от государства уплаченный НДС, причем Альперин за этим возвратом не стоит в бесконечной очереди, подобно другим получателям возвращаемого НДС. Сейчас известно два «комплекта фирм», на которые оформляется этот текстиль.









Такой подход, по информации источников интернет-издания "Монитор" на одесской таможне, позволяет Альперину "поднимать" на одном контейнере от 80 до 100 тысяч долларов США. Но это не всё. Еще несколько десятков фирм засветились в другом скандале, на этот раз вызванном странными контрактами ООО «МИК» из Минобороны на пошив формы. Эти компании поставляют в адрес ООО «МИК» текстиль, полученный от ряда компаний, аффилированных с Альпериным.







Но дело в том, что этот текстиль не используется в производстве формы, которую ООО «МИК» шьет по заказу Министерства обороны. Однако только сумма НДС в закупке ООО "МИК" от фирм, приведенных на фото выше, составляет 145 миллионов гривен.



Как пишет «Монитор», деньги, украденные из-за этих схем, Вадим Альперин вкладывает в застройку Одессы и депутатов, лоббирующих его интересы в Одесском городском совете. И заодно – у судей, которые так гуманно закрывают в отношении него уголовные дела. Именно поэтому Вадим Альперин, несмотря на санкции, отобран украинский паспорт (после чего, кстати, его должны были депортировать) и уголовные дела (успешно закрывающиеся, как вы помните), продолжает быть тем, кем его назвал в свое время Зеленский – королем контрабанды .





