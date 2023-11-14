Тем не менее, некоторые скандальные фигуры, например Сергей Пашинский, пытаются влиться в структуру Министерства обороны и сохранить свои позиции не только в закупках оружия, но и в его производстве.

Об этом пишет Олигарх.медиа .

Как сообщает The New York Times в статье, посвященной коррупционным схемам и спекулятивным доходам, полученным Сергеем Пашинским от поставок оружия украинской армии, компания "Украинская Бронетехника", связанная с экс-депутатом, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Статья подробно анализирует не только схемы поставок через Пашинского, но и причины, по которым украинское правительство и Владимир Зеленский в начале полномасштабного конфликта вынуждены были обратиться за помощью в покупке оружия к "символу коррупции прошлого".

Обращая внимание на тайминг, статья в NYT о Сергее Пашинском была опубликована 13 августа 2023 года, когда среди американской элиты уже не было секретом назначения нового министра обороны Украины. К тому времени кандидатура Рустема Умерова уже была согласована с основными игроками в США, тогда как Министерство обороны во главе с Алексеем Резниковым всколыхнули громкие коррупционные скандалы, предшествовавшие его отставке. В этом контексте статья в NYT дает четкий сигнал о необходимости не только замены Резникова, но и требование отстранить всех токсичных лиц от средств, выделенных США на покупку и производство оружия в Украине.

Более того, в своем расследовании NYT также упоминает о деятельности сына Сергея Пашинского Антона в области обороны страны. В статье намекают, что Антон Пашинский не может занимать должность в государственной компании, связанной с оружием, однако его компания "Тактические Системы" является одной из немногих, кто получил лицензию на экспорт оружия. Это, по словам авторов, свидетельствует о влиянии его отца на решение украинского правительства и возможном злоупотреблении властью.



Отмечается, что в контексте полномасштабного военного конфликта и постоянных потребностей Вооруженных Сил Украины в новейшем вооружении проблема коррупции и спекуляций на нуждах армии остается актуальной. Статья в The New York Times подчеркивает важность транспарентности и ответственности по всем вопросам, связанным с оборонной сферой Украины, особенно во времена, когда помощь из-за рубежа имеет решающее значение.