Самый богатый украинец Ринат Ахметов в 2022-м, вероятно, приобрел двухэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Barracks в Лондоне за $122 млн.

Об этом пишет Экономическая Правда со ссылкой на новое расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Расследование основывается на анализе документов кипрских консалтинговых компаний, предоставляющих услуги олигархам и миллиардерам по всему миру. Утечка этих документов получила название Cyprus Confidential.

Документы анализировали 272 журналистов из 54 стран мира: журналисты мюнхенского издания Paper Trail Media, партнеры глобальной сети журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP, включая "Следствие.Инфо".

Журналистка ICIJ Татьяна Козырева исследовала, в частности, документы, связанные с Ринатом Ахметовым.

Исследование показало, что в июле 2021 года Ахметов из-за зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Gelion Properties Ltd., бенефициарным владельцем которой он является, обязался приобрести двухэтажный пентхаус за около 122 млн долларов в комплексе Chelsea Barracks в Лондоне.

Продажа состоялась в следующем 2022 году.

При этом цена включает не только пентхаус, но и несколько парковочных мест и дополнительные складские помещения.

Как утверждают расследователи, изучившие переписку между сотрудниками компаний Cypcodirect и кипрского PwC с пометками "срочно" и "конфиденциально", компания Gelion была использована для покупки пентхауса, чтобы обеспечить "конфиденциальность" Ахметова, не внося его имя в британский реестр .

Ахметов не ответил на вопрос ICIJ по поводу приобретения лондонского пентхауса через компанию Gelion.

Он отказался комментировать "любые инвестиции или транзакции, которые могли состояться или не состояться, а также их статус".



