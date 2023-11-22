Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Борису Кауфману, увеличив размер залога до 180 млн грн.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ.

Ранее ВАКС покинул Кауфмана под стражей с залогом в 230 млн. грн. 26 октября 2023 года ему изменили меру пресечения по содержанию под стражей на залог в 150 млн грн.

Расследование дела осуществляет группа детективов НАБУ под руководством Станислава Бравермана.





Станислав Браверман

Апелляционная палата отменила определение следственного судьи ВАКС от 26 октября 2023 года, а также удовлетворила апелляционную жалобу прокурора частично. Размер залога увеличили до 180 млн. грн.

"Применить к подозреваемому Кауфману Борису меру пресечения в виде залога в размере 180 млн грн", - сказал судья.

Также Кауфмана обязали сдать паспорта для выезда за границу, не покидать Одессу, прибывать по вызову следователя, прокурора, суда и не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

"Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, определить сроком до 22 января 2024 года", - отметил судья.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн. грн. и доходом от его деятельности. Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 млрд грн в течение 2012-2022 годов.

Подозрения по делу получили 5 человек, в том числе эксмер Одессы Костусев и местные бизнесмены Кауфман и Борухович.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Директор и мажоритарный держатель акций английской компании WWRT Ольга Гутовская ранее заявляла, что защита Кауфмана пытается затянуть судебный процесс.

"Действительно у них не осталось никаких шансов на какие-то честные победы. Поэтому используются меры процессуальной затяжки процесса», - пояснила она.