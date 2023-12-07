Об этом написал в своем блоге политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, передает "Деловая Столица". Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.



"Как утверждают источники в Днепровском горсовете, участок под строительство ЖК Маяк, был получен господином Корбаном в аренду на основании того, что его компания, кажется, просто украла у ООО "Вентер" недостройку на ней. Недостройка была якобы продана за 240 тыс. грн. компании ООО "ГК Истейт" (при затратах на ее строительство 16 млн. грн.) да и те так и не были уплачены в пользу ООО "Вентер". По делу о банкротстве ООО "Вентер" ликвидатором были приняты меры по возвращению недостроя путем обжалования этой операции. Однако здесь появилась по странному стечению обстоятельств уже известная нам судья Камша, которая решила так, чтобы было отказано в наложении ареста на недострой.





А через две недели после этого ООО "ГК Истейт" осуществило объединение недостроя со зданием ЖК Маяк в реестре прав на недвижимое имущество. И это стало основанием для отказа в иске в суде апелляционной инстанции и Верховном суде. Конечно, ликвидатор ООО "Вентер" повторно обратился с иском о истребовании недостройки к судье Камше, но впоследствии был отстранен от дела. В результате государственный ПриватБанк не получил от ООО "Вентер" погашение кредита в 80 млн. грн. Корбан же получил свою землю под застройку. Какие интересные совпадения… Господин Корбан на сегодняшний день лишен украинского гражданства (оно приостановлено в связи с обретением гражданства другой страны). Сам Геннадий Олегович находится за пределами Украины и общается со следователями через адвокатов. А судья Камша Н.М. добросовестно продолжает защищать интересы…. кого? Корбана?», - написал Виталий Кулик.

Он отметил, что до строительства ЖК Маяк, кроме компании ООО "Аллюр Девелопмент" (основатели Олег Левин и Геннадий Корбан), фигурирующая в деле застройки Протасового Яра в Киеве, также имеет отношение ООО "ГК Истейт", которая уже фигурировала скандалов с застройками в Днепре.

Как сообщалось ранее, судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Камша Н.М. взыскала с Министерства обороны 8 миллионов гривен в пользу лиц, подозреваемых в мошенничестве.