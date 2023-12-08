Зарегистрированное в Украине онлайн-казино VBet с армянскими корнями устроило настоящую охоту на конкурентов. Еще год назад VBet распространяли информацию в медиа спекулируя на тему лицензирования.

После 24 февраля и полномасштабной агрессии России информационная кампания сменила ориентир на треды против российского присутствия в украинском бизнесе, пишет Апостроф.

Такая ретушированная активность имеет безусловный отклик по понятным причинам. По версии VBet, букмекерская контора является одной из трех действительно украинских и лицензированных компаний в игровой индустрии. Достаточно громко, учитывая, что VBet полностью принадлежит армянским владельцам. И действительно, украинское в ней – только сами игроки.

Петиция Президенту – закрыть бизнес и зачистить место…

30 октября 2022 года на сайте Президента Украины появилась петиция под номером №22/171744-эп. Она призывает "Наложить санкции на компании, связанные с государством-агрессором и поддерживающие российский бизнес в Украине".

Но под таким громким и популярным нарративом призыв к санкциям касается исключительно бизнеса по бет-индустрии.

В тексте документа под "закрытие" подпадает большая часть компаний из перечня КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей), которая лицензировала все онлайн-казино и букмекерские конторы в Украине.

Стоит отметить, что онлайн-казино и букмекерские конторы были зарегистрированы в Украине после вступления Закона об игорном бизнесе, который появился по инициативе Президента Зеленского. Данный закон открыл возможность для легального развития игровой индустрии с налоговой выгодой для государства и развитием смежных отраслей.

Сегодня у компаний есть все необходимые лицензии и уплачиваются десятки миллионов налогов, что является большой поддержкой в ​​условиях войны. Нет сомнений, что все они были проверены специальными органами. А следовательно попытка искать российский следует может восприниматься либо как проявление невежества, либо недобросовестной конкуренции и стремление вытеснить ключевых игроков рынка. Но кому выгодно монополизировать рынок?



Из множества кейсов знакомо, что там где есть монополия прозрачности быть не может. А значит, пострадает не только бизнес. Пострадает бюджет, репутация на глобальном рынке, экономика.





Номинальный автор – реальный VBet

Автором петиции указана Виктория Мелюшкова Эдуардовна. Виктория является профессиональным фотографом и сотрудничает с агентством New Africa Studio.

Если посмотреть страницу автора инициативы, то на ней полностью отсутствуют признаки любого интереса к игорной индустрии и проявления определенных компетенций. Кстати, Вика вообще ориентирована только на собственное фото-дело и достаточно пассивна в публичной плоскости, как для инициатора любых движений и петиций. При этом девушка умело оперирует якобы достоверными данными в своем обращении к Президенту.

На странице автора есть список компаний, где она работала. Интересным оказалось прежнее место работы Виктории Мелюшковой – компания Business Tuning Center. Вид деятельности – реклама и маркетинг. Такое направление является профессиональной компетенцией для инфокампаний любой сложности. Сделав несколько скролов на странице можно увидеть яркий пост с клиентом компании – букмекерской конторой VBet. После этого появляются очертания общей картины.

Тесные профессиональные отношения с BTC позволили использовать Мелюшкову в роли формального нападающего на конкурентов VBet спекулируя на состоянии, в котором сейчас находится Украина. Единственное, что инициаторы выпустили из поля зрения - это "хвост", который Виктория оставила в своей соцсети на не зачистившей места работы, что позволило выявить фактического заказчика воинственной петиции.

VBet против всех: армянская контора выискивает российский след в Украине в партнерстве с российским бизнесом

В своей бизнес-модели, не предполагающей конкурентов на рынке, VBet сама имеет множество темных пятен. Кто есть кто в этой истории?

В реестре VBet указана как общество с ограниченной ответственностью "ВБЕТ Украина", которой руководит Гиорги Гивишвили. Гиорги – пример человека с молниеносной карьерой. В промежутках между "экспертными оценками" технологий блокчейн и развития криптовалют Гивишвили числился директором нескольких непонятных компаний, в одной из которых к моменту полномасштабного вторжения бенефициарами были белорусы.

В общей сложности Гивишвили с 2014 года совершил скачок от владельца ООО "Маргрупп" с ​​мизерным уставным капиталом в 200 гривен, к руководителю букмекерской конторы VBet, которая только за лицензию оплатила 100 млн гривен.

Бенефициаром VBet в реестрах значится гражданин Армении Бадалян Виген Ромикович с регистрацией в Ереване. Учредителем указана компания Soft Construct Limited, с регистрацией на острове Мэн.

Дальше интереснее.

Существует несколько версий сайта – vbet.ua и зеркало vbetua.com. Оба сайта относятся к VBet, о чем сообщает компания, работавшая на территории Украины и нелегальным способом.

Кроме того VBet предоставляет подробный мануал, как обходить запрет нарушая законодательство, пользуясь зеркалом, VPN и т.д.

Если зайти на сайт-зеркало, то в футере указано VBetua.com находится под руководством компании Radon V.B. №126922 в Торговом реестре Кюрасао).

Radon V.B. – это компания-владелец аналогичных казино в мире. И одним из таких есть Vbet. Ее основал и руководит тот же армянин Виген Бадалян, который фигурирует как бенефициар в украинском реестре. Компания или точнее группа компаний работает с 2003 года.

Собственно Soft Construct Limited, а вместе с ней и BetConstruct – это компании разработчики всей игровой инфраструктуры для империи Бадаляна и других казино и букмекерских контор.

Если зайти на сайт BetConstruct, то можно найти упоминание о Soft Construct, что позволяет утверждать, что это одна и та же организация, которая является основателем и управляет украинской букмекерской конторой VBet.

И здесь самое интересное. На сайте есть целый раздел посвященный партнерам. Именно в этой главе среди партнеров Бадаляна, Bet и Soft Construct, а вместе с ними и VBet, отдельной позицией отмечена российская букмекерская контора Фонбет.