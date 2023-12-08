После 24 февраля и полномасштабной агрессии России информационная кампания сменила ориентир на треды против российского присутствия в украинском бизнесе, пишет Апостроф.
Такая ретушированная активность имеет безусловный отклик по понятным причинам. По версии VBet, букмекерская контора является одной из трех действительно украинских и лицензированных компаний в игровой индустрии. Достаточно громко, учитывая, что VBet полностью принадлежит армянским владельцам. И действительно, украинское в ней – только сами игроки.
Петиция Президенту – закрыть бизнес и зачистить место…
30 октября 2022 года на сайте Президента Украины появилась петиция под номером №22/171744-эп. Она призывает "Наложить санкции на компании, связанные с государством-агрессором и поддерживающие российский бизнес в Украине".
Но под таким громким и популярным нарративом призыв к санкциям касается исключительно бизнеса по бет-индустрии.
В тексте документа под "закрытие" подпадает большая часть компаний из перечня КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей), которая лицензировала все онлайн-казино и букмекерские конторы в Украине.
Стоит отметить, что онлайн-казино и букмекерские конторы были зарегистрированы в Украине после вступления Закона об игорном бизнесе, который появился по инициативе Президента Зеленского. Данный закон открыл возможность для легального развития игровой индустрии с налоговой выгодой для государства и развитием смежных отраслей.
Сегодня у компаний есть все необходимые лицензии и уплачиваются десятки миллионов налогов, что является большой поддержкой в условиях войны. Нет сомнений, что все они были проверены специальными органами. А следовательно попытка искать российский следует может восприниматься либо как проявление невежества, либо недобросовестной конкуренции и стремление вытеснить ключевых игроков рынка. Но кому выгодно монополизировать рынок?
Из множества кейсов знакомо, что там где есть монополия прозрачности быть не может. А значит, пострадает не только бизнес. Пострадает бюджет, репутация на глобальном рынке, экономика.
Номинальный автор – реальный VBet
Автором петиции указана Виктория Мелюшкова Эдуардовна. Виктория является профессиональным фотографом и сотрудничает с агентством New Africa Studio.
Если посмотреть страницу автора инициативы, то на ней полностью отсутствуют признаки любого интереса к игорной индустрии и проявления определенных компетенций. Кстати, Вика вообще ориентирована только на собственное фото-дело и достаточно пассивна в публичной плоскости, как для инициатора любых движений и петиций. При этом девушка умело оперирует якобы достоверными данными в своем обращении к Президенту.
На странице автора есть список компаний, где она работала. Интересным оказалось прежнее место работы Виктории Мелюшковой – компания Business Tuning Center. Вид деятельности – реклама и маркетинг. Такое направление является профессиональной компетенцией для инфокампаний любой сложности. Сделав несколько скролов на странице можно увидеть яркий пост с клиентом компании – букмекерской конторой VBet. После этого появляются очертания общей картины.
Тесные профессиональные отношения с BTC позволили использовать Мелюшкову в роли формального нападающего на конкурентов VBet спекулируя на состоянии, в котором сейчас находится Украина. Единственное, что инициаторы выпустили из поля зрения - это "хвост", который Виктория оставила в своей соцсети на не зачистившей места работы, что позволило выявить фактического заказчика воинственной петиции.
VBet против всех: армянская контора выискивает российский след в Украине в партнерстве с российским бизнесом
В своей бизнес-модели, не предполагающей конкурентов на рынке, VBet сама имеет множество темных пятен. Кто есть кто в этой истории?
В реестре VBet указана как общество с ограниченной ответственностью "ВБЕТ Украина", которой руководит Гиорги Гивишвили. Гиорги – пример человека с молниеносной карьерой. В промежутках между "экспертными оценками" технологий блокчейн и развития криптовалют Гивишвили числился директором нескольких непонятных компаний, в одной из которых к моменту полномасштабного вторжения бенефициарами были белорусы.
В общей сложности Гивишвили с 2014 года совершил скачок от владельца ООО "Маргрупп" с мизерным уставным капиталом в 200 гривен, к руководителю букмекерской конторы VBet, которая только за лицензию оплатила 100 млн гривен.
Бенефициаром VBet в реестрах значится гражданин Армении Бадалян Виген Ромикович с регистрацией в Ереване. Учредителем указана компания Soft Construct Limited, с регистрацией на острове Мэн.
Дальше интереснее.
Существует несколько версий сайта – vbet.ua и зеркало vbetua.com. Оба сайта относятся к VBet, о чем сообщает компания, работавшая на территории Украины и нелегальным способом.
Кроме того VBet предоставляет подробный мануал, как обходить запрет нарушая законодательство, пользуясь зеркалом, VPN и т.д.
Если зайти на сайт-зеркало, то в футере указано VBetua.com находится под руководством компании Radon V.B. №126922 в Торговом реестре Кюрасао).
Radon V.B. – это компания-владелец аналогичных казино в мире. И одним из таких есть Vbet. Ее основал и руководит тот же армянин Виген Бадалян, который фигурирует как бенефициар в украинском реестре. Компания или точнее группа компаний работает с 2003 года.
Собственно Soft Construct Limited, а вместе с ней и BetConstruct – это компании разработчики всей игровой инфраструктуры для империи Бадаляна и других казино и букмекерских контор.
Если зайти на сайт BetConstruct, то можно найти упоминание о Soft Construct, что позволяет утверждать, что это одна и та же организация, которая является основателем и управляет украинской букмекерской конторой VBet.
И здесь самое интересное. На сайте есть целый раздел посвященный партнерам. Именно в этой главе среди партнеров Бадаляна, Bet и Soft Construct, а вместе с ними и VBet, отдельной позицией отмечена российская букмекерская контора Фонбет.
Не российский ли след в делах компании, которая так воинственно борется за очищение от всего российского в Украине?
Почему работают такие манипуляции? Потому что маркетинг и пиар умело управляют эмоциями – потому что принимают чувствительные для украинцев формы. А в остатке с VBet есть то, что имеем.
Армянский игорный холдинг, принимая украинские патриотические формы, поглощает украинский игорный бизнес и расшатывает ситуацию на чувствительных темах. А под чьим политическим влиянием Армения каждый и так знает.
VBet – сотрудничество с оккупантом
Но это не единственный "русский след" в биографии армянского игорного холдинга. На сайте BetCotstruct говорится о сотрудничестве с одной из старейших российских контор BetCity.
А на специализированных сайтах для игроков можно найти список клиентов BetConstruct, часть из которых принимает ставки от россиян.
Кроме того, через компанию Fastex, принадлежащую SoftConstruct (владелец Бадалян), армянский игровой гигант спонсирует и является организатором Russian Poker Tour. Вот так они развлекали российскую аудиторию одновременно призывая к санкциям за сотрудничество с оккупантом.
Чтобы было удобнее, SoftConstruct организовали Russian Poker Tour прямо в Армении, которую Бадаляну наверняка не очень хочется очищать от россиян.
Как Vbet обманули украинский футбол – дружба с Павелком
VBet очень агрессивно зашел на рынок Украины, найдя общие интересы со скандальным главой Украинской Ассоциации Футбола Андреем Павелко.
Первоначально армянская контора стала главным спонсором украинского чемпионата, вытеснив конкурентов. Позже стали спонсировать национальную сборную. Непосредственно VBet в прошлом сезоне должен был заплатить 1 млн долларов украинским клубам. Клубы получили лишь 720 тыс. Остальные средства осели в УАФ как благодарность за такого спонсора как VBet. И еще неизвестно, сколько коррупционных взносов лично Павелке предоставили VBet, чтобы зайти в футбольную индустрию страны.
Кроме этого армяне завели в Украину свою дружескую компанию BetRadar, получивший в монопольную собственность беттинг-права клубов компании. Стоимость сделки чуть больше 100 тыс. долларов. Копейки по сравнению с конечной выгодой. Украинские футбольные клубы от этого соглашения ничего не получили и не получат.
Выходит, что за несколько лет своей украинской регистрации армянский букмекер успел эволюционировать от участника коррупционных схем вокруг футбола до борца с российским следом в украинском бизнесе. Только такая бизнес-биография однозначно достойна внимания следственных органов, которым хватит российских нитей на ячейке VBet, чтобы связать руки самому скандальному онлайн-букмекеру Украины.