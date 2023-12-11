Энергетический псевдоэксперт Виктор Куртев прикрывается письмом от ГУР, чтобы не возвращать долги, которые компания “Метрополия” имеет перед контрагентами.

Об этом пишет портал Народная Правда. Публикуем материал без комментариев и ремарок.

Об этом стало известно из определения Хозяйственного суда Киева от 5 мая 2023 года.

В суд с иском против ООО "Научно-техническая компания "Метрополия" обратилось ООО "Вудэнерго" по долгу в 300 тысяч гривен, который компания Куртева не возвращает с 2021 года.

Чтобы заставить Метрополию заплатить, представители Вудэнерго попросили суд запретить выезд за границу ее владельцу и руководителю Виктору Куртеву.

Чтобы не потерять эту привилегию и не возвращать долг, Куртев предоставил суду справку от СНБО, а также письмо от Главного управления разведки (ГУР) о том, что он является агентом Кирилла Буданова.

“К указанному ходатайству добавлена ​​копия распоряжения СНБО от 23.03.2023 №12 о внесении изменений в состав Рабочей группы по вопросам развития водородной экономики и новейших ядерных технологий. Согласно указанному распоряжению, ЛИЦО_1 входит в состав указанной рабочей группы. Также предоставлена ​​копия Письма от 06.04.2023 № 222/768 за подписью Начальника ГУР МОУ генерала - майора Буданова К., согласно содержанию которого указано, что ЛИЦО_1 пересекает границу Украины в связи с выполнением задач в интересах ГУР МОУ”, – сказано в материалах суда



Фото: reyestr.court.gov.ua





Также Виктор Куртей прикрылся многодетным отцовством. На суде он заявил, что двое из пяти его детей живут не в Украине, а потому у него есть необходимость ездить за границу.

Против справок от Буданова и СНБО суд оказался бессилен, а потому в просьбе запретить Виктору Куртеву выезжать за границу представителям Вудэнерго отказали.

Также на суде выяснилось, что у "Метрополии" долги и перед другими компаниями.

Согласно данным порталаClarity Project, НТК “Метрополия” на протяжении последних лет была участником нескольких десятков судебных дел и исполнительных производств в качестве должника. За разные периоды долги "Метрополии" достигали от 1 до 4 млн грн.

В частности, НТК "Метрополия" должна государственному бюджету более 3 млн грн. При этом "Метрополия" является одним из крупнейших подрядчиков украинских ОСРов, у которых за последние 5 лет выиграло тендеров более чем на 15 млн грн.