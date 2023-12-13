Андрей Жданов и Игорь Курилко — известные одесские аферисты, узнаваемые и гонимые не только в Одессе.

Об этом пишет сайт Акценты.

Десятки потерпевших предпринимателей и инвесторов попались на их лестные рассказы о том, как они быстро решают проблемы и об их «якобы надежных связях» в правоохранительных и криминальных кругах. По факту, «клиенты» Жданова-Курилки попадают сразу же в неприятности и подсчитывают убытки, а должностные лица теряют насиженные места, при этом становятся еще и «звездами» желтых изданий интернета.

Свое начало ОПГ берет с фирмы ООО «Одесоблпостачзбут», где в 2017 году в учредители были заведены жена Курилко и фунт Жданова – Александр Савельев. На протяжении 6 лет они пытаются отжать у Авагардского поселкового совета коммунальную собственность, также под раздачу попал председатель совета Хрустовкий Сергей. От безысходности они вынуждены размещать на него лживые статьи на чернушных сайтах. Благо штатная писака Ирина Гриб на зарплате и готова выполнить любой заказ хоть на мелкого чиновника, хоть на самого Олега Кипера.

Из совсем свежих афер. Это история влиятельного застройщика Дмитрия Коврова, сына ректора Строительной академии. Юридическая фирма Курилко обслуживала дела Дмитрия, а Жданов брал за «решалово» сотни тысяч долларов. По итогу бизнесмен недосчитался полумиллиона, а когда предъявил претензию, то «помощники» начали выплескивать якобы компрометирующую на него информацию на чернушных сайтах. Но интернетом парочка не ограничилась и Коврову начали поступать звонки от «мурчиков», которые напомнили 2011 год, когда был убит брат известного застройщика.

Отжатием ООО «УТБДМ» ул. Онежская, 5 закончилось обращение уже бывших учредителей ООО за юридическими услугами в фирму «ИВК и партнеры», которой владеет Курилко. На сегодня, в новых собственниках числится 50\50 Жданов-Курилко, а прежние владельцы остались с пустыми неоплаченными векселями. Досталось и соседям. Теперь и у них суды. Цель, как всегда, одна – рейдернуть актив, невзирая даже, что база Облтопливо на Онежская, 1 принадлежит братьям Продаевичам.

Не брезгуют «наши герои» даже нападением на Школу для лиц с инвалидностью на 13 Фонтана. В этих случаях они не светятся и управляют рейдерством через штатных фунтов, таких как – Исмагилов Андрей Юрусланович. Речь идет о доме известной одесситки Алены Ромайской. Когда-то в этом доме жил даже мэр Одессы Алексей Костусев. На Исмагилова оформлено незаконное строение на ул. Сурикова, 17а. Дом вырос без единого документа и город был вынужден подать документы на снос.



Ирина Хаджи, адвокат, которая представляет ОПГ в судах хорошо интегрирована и посвящена во все аферы Жданова-Курилко. Она активно сотрудничает с Ларисой Лебедевой, которая отсидела 8 лет за мошенничество.

Силовым прикрытием у аферистов выступает охранное агентство «Олимп-Юг». Они участвуют во всех захватах. Любимое время нападения – раннее утро, когда все спят. Так было и с домом Алены Ромайской, и с газовым Терминалом Евротанк. Политической крышей у Олимпа выступает бывший регионал, друг Вадима Рабиновича, непонятно как просочившийся в депутаты Облсовета от Слуг Народа — Сергей Червяков. Управление захватами возлагают на соучредителя Олимпа, псевдопатриота – Сергея Пушкаренко. Он считает «бюджеты», нанимает титушек, покупает нужные ухвалы и договаривается с правоохранителями. Давление на судей обеспечивается за счет дружбы Пушкаренко с Сергеем Чванкиным.

Пушкаренко Сергей Олегович – интересный субъект ОПГ Жданов-Курилко. Бывший адвокат (адвокатское свидетельство остановлено с 10.05.2023) принял «темную сторону жизни» уже давно. На захвате двора на улице Успенской, 17 на видео видно, как он осуществляет попытку нанести удар жителю двора лопатой. Также зафиксированы угрозы Пушкаренко пистолетом ПМ. Сожжённые автомобили, раскуроченные номера в Отеле «Одесский дворик» — темные силы берут «вверх». Тут, кстати, начинается дружба на имущественных интересах со скандальным блогером Станиславом Домбровским. Григорий Гробов, заказчик захвата двора на Успенской, пообещал квартиры рейдерам-аферистам. Дом во дворе так и не дали построить. На сегодня, за 5 лет конфликта проиграны почти все суды – такие результаты почти везде у ОПГ Жданова-Курилко.



Интересны жизненные факты, как Пушкаренко решил попиариться на войне. Подбив знакомых и сотрудников Олимп-Юг на вступление в ТРО, Пушкаренко собрал взвод – 12 человек. Через личные соцсети Пушкаренко город узнал, что Сережа командир разведвзвода и выполняет тяжелые военные задачи на фронте. Потом появилась фотография «в бинтах» с подписью о ранении. Позже, из откровений блогера Домбровского, стало известно, что Пушкаренко с его помощью бросил свой взвод на фронте, комиссовался, получил хорошие выплаты и снова занялся темными делами. Также интересно, зачем Пушкаренко документировал через видео свое пребывание в ВСУ и все сбрасывал Домбровскому на WhatsApp???

Как рассказывают сослуживцы, «ранение» Пушкаренко, которым он бравирует, не что иное, как операция на мениске – микротравма, полученная еще до войны. Находясь по бумагам в госпитале с коленом (якобы откачивается жидкость) и получая хорошие выплаты, Сергей Пушкаренко бегает по Староконному и Новому рынку даже не прихрамывая.

Отдельно нужно изучать деятельность ОПГ Жданова-Курилко в разрезе сотрудничества с силами, которые дискредитируют украинские правоохранительные органы. Речь идет о серии заказных «якобы компрометирующих» материалов на сайтах и Ютубе на высший руководящий состав Офиса Генпрокурора и СБУ. Речь идет о таких фамилиях, как Андрей Костин, Дмитрий Вербицкий и Александр Поклад. Замечены организованные выпады Стаса Домбровского и на руководство Офиса президента – Андрея Ермака и Олега Татарова.

