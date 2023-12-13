Об этом пишет сайт Акценты.
Ведь поставщиком газа для сети заправок "Газ Актив" выступает русское ООО “Райнстон Трейдинг”, собственниками которого выступают бизнесмены граждане РФ: Максим Дехтяр и Николай Ольшанский.
Сеть АГЗП «Газ Актив» насчитывает около 40 объектов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Согласно данных госреестров владельцем сети является одесский предприниматель молдавского происхождения Дмитрий Бузаджи. Директором числится Владимир Глуган. Бизнесмену также принадлежит компания «Энергоимпекс», занимающаяся оптовой закупкой и реализацией нефтепродуктов и газа.
Напоминаем, в 2021 году сотрудники ГУ Государственной налоговой службы (ГНС) и управления стратегических расследований (УСР) департамента стратегических расследований Нацполиции в Одесской области установили работу 11 АГЗС без наличия лицензии на розничную торговлю топливом. Всего по результатам проведенных общих мероприятий к субъекту хозяйствования применены 2,8 млн штрафных санкций. Тем не менее, сеть нелегальных АГЗС продолжает свою работу в регионе, а гражданин Молдовы Дмитрий Бузаджи нашел новых покровителей с числа одесских правоохранителей, чтобы не платить налоги и иметь возможность далее продавать газ из РФ на одесских заправках.
Стоит отметить, что Дмитрий Бузаджи владеет множеством компаний, а в его фирме ООО «Энергоимпекс» ранее проводились массовые обыски с привлечением структур СБУ.
Кроме неуплаты налогов и продажи газа из РФ, компании Дмитрия Бузаджи очень часто берут кредиты у контрагентов, которые не спешат отдавать, а деньги выводятся в Молдову, по фиктивным контрактам.
Напомним, ранее ряд украинских предпринимателей уже столкнулись с мошенническими действиями молдавских хозяев сети газовых заправок “Газ Актив” Дмитрия Бузаджи и за взысканием долгов вынуждены были обращаться в суды.