Эксрадник председателя Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы постоянно посещает АРМА и дает указания служащим, хотя не является его сотрудником.

Об этом говорится в материале Bihus.Info.

Журналисты регулярно фиксировали появление предпринимателя Вадима Гроны в АРМА в течение нескольких недель в ноябре-декабре этого года.

Согласно официальным приказам, которые журналисты получили от АРМА по запросу, предприниматель Вадим Грона работал внештатным советником председателя АРМА Елены Думы с 7 июля по 3 октября 2023 года включительно. С 4 октября он был уволен по собственному желанию, говорится в приказе.

Однако, по данным издания, он продолжил регулярно ходить в агентство. Bihus.Info подчеркивает, что Грона использует электронную карту для прохода в АРМА, хотя не должен иметь свободный доступ туда.

Кроме этого, он проводит в агентство посетителей, по собственной карточке, без регистрации, а также – заводит посетителей к официальным сотрудникам агентства.

"А также дает указания сотрудникам. Так, 5 октября 2023 г. он призвал в управление менеджмента активов тогдашнего начальника Центрального межрегионального теруправления Арма Владислава Романова.

Предоставил ему указание, которое касалось одного из арестованных активов. А когда Романов отказался ее выполнять и ушел, Грона настиг его на выходе из агентства и ударил. Событие попало на камеры видеонаблюдения в АРМА", - говорится в материале.

По словам издания, свидетелем удара и дальнейших угроз был другой сотрудник АРМА - Виталий Тесленко, на тот момент занимавший должность начальника отдела внутреннего аудита АРМА. Тесленко снял видео нападения с монитора охранника в помещении АРМА.

По словам Романова, 5 октября удару предшествовала встреча ряда сотрудников агентства по управлению менеджмента активов. "Грона… организовал рабочую встречу большого количества руководства управления менеджмента активов. Почему руководитель управления менеджмента активов, официальное должностное лицо, государственный служащий Алексей Ищенко, он стоял и получал задания от Гроны. Подчиненные Ищенко тоже слушались», - сказал Романов.

"Почему Грона был в помещении 5 октября, если его уволили с должности внештатного советника еще 4 октября? Глава агентства Елена Дума объяснила это в письменном ответе Bihus.Info тем, что он зашел в АРМА уточнить, как подавать документы в Антикоррупционный совет АРМА.

В дальнейшем получивший удар Романов и Тесленко, сделавший видеозапись удара, были уволены из АРМА. А Грона был избран рабочей группой от АРМА во вновь созданный общественный Антикоррупционный совет АРМА (его создали в дополнение к уже существующему громсовету АРМА). Пока он там - заместитель председателя, - добавляет Bihus.Info.

Журналисты добавили, что Антикоррупционный совет – это общественный орган, а его представители не являются сотрудниками агентства, поэтому у них нет свободного доступа туда, как и электронных карточек для входа.

"Однако это правило не касается Вадима Гроны. Несмотря на то, что Антикоррада АРМА на момент публикации собиралась только один раз, Вадим Грона посещает АРМА буквально каждый день», - резюмирует издание.