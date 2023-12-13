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Несмотря на все старания Украины продолжить экспорт зерна из своих портов, в самой Украине находятся люди, бывшие россияне, успевающие еще приторговывать похищенное зерно в Украине, и по документам переоформив его на «кубанское», российскими зерновозами вывозят украденное зерно в Сирию, а деньги по продаже «отмывают» через своих подельников на Кипре и в Чехии, о которых мы расскажем отдельно.



Наш «герой» уже успел засветиться в серых снабжениях военной электроники и компонентов для армии РФ в обход санкций. Решив, что добивать на поле боя украинцев недостаточно, Александр Галкин решил опустошить еще и закрома своей новой Родины, выдавшей ему и его брату Николаю украинское гражданство.

Открыв на своего брата, Николая структуру по оптовой торговле зернопродуктами в РФ и Украине, Александр просто отжимает урожай пшеницы в новоявленных территориях Донбасса, где царит полный беспредел из-за военных действий, и вывозит железнодорожные склады в РФ через своего "начальника" на Кипре. Ушеровича Бориса Ефимовича, или морем зерновозами в Сирию и далее местным диктаторам для поддержки режимов лояльными Кремлю.

По оценке агентства Bloomberg, только с урожая 2021 года было украдено или уничтожено 4,04 млн. тонн зерна и семян подсолнечника стоимостью 1,9 млрд. долларов.

Контрабанда украинского зерна идет через Крым в Турцию, Сирию, Ливан, Ливию, Саудовскую Аравию и т. д. Чтобы скрыть источник груза, Галкин прибегает к «отмыванию» зерна: погрузка производится в море без захода в порт, украинское зерно перемешивается с грузами из других источников, сухогрузы отключают транспондеры, чтобы скрыть свои перемещения.

«На временно оккупированных территориях оставили около 1,3 миллиона тонн зерновых. Какие, прежде всего, нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев, которые там живут, и выполнения необходимых весенних полевых работ с точки зрения посева яровых культур, никаких стратегических запасов там не было. У нас уже есть подтверждение из каждого региона – Запорожской области, Херсонской области, Донецкой, Луганской – из каждой около 100 тысяч вывезено» – объяснил ситуацию заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. И эти данные только за 2022 год.

Крым для Александра Галкина выступает перевалочным пунктом для большинства угнанных в Украине грузов, а главный маршрут вывоза украденного зерна проходит через Севастополь, на элеваторы в Джанкое и Жовтневом или непосредственно в порт Севастополя. Часть зерна оседает на рынках Крыма и Краснодарского края, но основной объем шел на экспорт.

Старшим партнером Галкина в этой части схемы выступает знаменитый в бывшем крупнейшем РЗ подрядчик, «ГК 1520» в лице "короля госзаказов" Ушеровича Бориса Ефимовича.

Это тот же Борис Ушерович, который платил за «крышу» полковника Захарченко, во время обыска которого нашли паллеты денег, взяток за невозбуждение и спуск на тормозах уже открытых дел в связи с кражей огромных бюджетных средств в поддержку железнодорожной инфраструктуры РФ.

Масштабные схемы кражи и отмывания бюджетных средств, которые шли дальше на Запад – со всем этим недавно прекрасно справлялся Борис Ушерович, но вынужден был бежать из России на Кипр, из-за угрозы ареста после того, как «заговорил» Захарченко на суде.





Почти 3 года Ушерович жил на своей яхте в постоянно проходящей в Средиземном море нейтральных водах, пытаясь то попросить политическое убежище в Великобритании (успешно кстати), то получить (безуспешно пока) израильское гражданство, то устроиться на Кипре. Следует также отметить, что Борис Ушерович давно на контроле спецслужб Великобритании.

С помощью вышеупомянутого Б.Е. Ушеровича и его связей в РЖД, Александр Галкин легко организует опрокидывание украинского краденого зерна в закрома РФ или на экспорт. А полученные деньги отмывает на Кипре и переводит в Великобританию и ЕС, с помощью множественных «прачечных», самой масштабной в прошлом известной как «Молдавский Ландромат»

Список компаний, контролируемых А.А.Галкиным и используемых для расчетов за краденое зерно и последующее отмывание в ЕС:

Джейдасен Консалтинг Лтд.



Панагудо Трейдинг Лтд.

Пентикар Трейдинг ООО

Садорионо Холдингс Лтд.

Шайхонтон Консалтинг Лтд.

Сигерон Трейдинг Лтд.

Только уставный капитал этих фирм прокладок составляет более 45 миллионов долларов США и полмиллиарда рублей, что очень необычно для стандартных практик Кипра, где обычно указывается номинально минимальная сумма для последующего банкротства на суде.

Из-за многочисленных фирм-прокладок на Кипре, зарегистрированных Б.Е. Ушерович, А.А. Галкин контролирует многомиллионный оборот похищенного зерна и впоследствии обналичивал доход полученный преступным путем в странах ЕС уже как чистый доход от своей инвестиционной деятельности, лишь немногие из этих компаний приведены ниже, выгодоприобретателем которых через Б.Е. Ушерович становится А.А. Галкин.

Только в мае-июне 2022 года платформа Windward зафиксировала 170 случаев, когда корабли (преимущественно под сирийскими или российскими флагами) отключали транспондеры в Азовском море и включали на входе в пролив Босфор, имея на борту сомнительный груз. Расследователи из Associated Press до октября 2022 года отследили более 50 рейсов с украденным украинским зерном в Турцию, Сирию, Ливан, Ливию, Саудовскую Аравию и ряд других стран. Общие потери аграрного сектора, включая утраченное оборудование, цельный урожай и пострадавшую землю Киевская школа экономики к июлю 2022 оценила в 4,3 млрд. долларов.

Ниже приведена обновленная за 2023 год структура компаний Галкина А.А. которыми он осуществляет свою преступную деятельность.

Анализ компаний и фондов за 2022 год: структура мало изменилась, просто наш "герой" прикрыл "засвеченные" компании и открыл новые – но суть осталась.

Чувствуя это, что будут судить его как в РФ за переуступки от выгодоприобретателей, а точнее грабеж активов на $3,5 миллиарда, так и в Украине, за кражу зерна в промышленных масштабах, Александр Галкин решил приготовить себе уютное гнездышко в Латвии, где за взятки получил ВНЖ страны члена ЕС и сейчас проживает в Юрмале.

Ниже представлен список основных компаний подконтрольных Александру Галкину и его брату Николаю Галкину:

Тяцзинь Диаотонг Трейд Ко Лтд.

Жентай Международная Торговая Компания, ООО

Пекин Брайт Роуд Трейд Ко Лтд.

Краун Мудрость Торговая Компания, ООО

Тех Фрите

Дерево технологий

Ибу Трейд Кфт

ГТЦ Глобал Лтд.

Апостериори Кфт

Трансчита С.Р.О.

PSI Solutions S.R.O.

CME Digital Development Kft

ООО «РК Индустриальная Группа»

Сало Солюшнс Кфт

Форт ТЦ Интернешнл ЭООД

Экстрандекс С.Р.О.

Byquant Ker.Es Szolg Kft

ТОВ «Планета 9».

Все они сливаются в единую империю Галкина А.А. что простирается от Китая до Кипра и Латвии, с многомиллиардным оборотом в валюте.

Но самое интересное, при нынешних условиях полного запрета импорта электроники военного и двойного назначения в РФ Александр Галкин решил поставлять продукцию двойного назначения в обход санкций.

Схема маршрута поставок запрещенной продукции РФ через Казахстан, вроде того, что употребляет А.А. Галкин совместно с сообщниками из Кипра. ООО «Тесткомплект» была замечена в базе СНИЛС РФ при нашем исследовании как импортер для контракта от 14 мая 2023 года совместно с Pentikar Trading Ltd, которая, контролируемая фондами в Панаме и BVI.

Александр Галкин уже был замечен в поставках военных компонентов для нужд российской армии, но в этом году он замахнулся на праздники святых: Генштаб РФ, поставляя комплектующие для связи между подразделениями и системы управления боем. Аппетиты «нового украинца» выросли настолько, что в контракте на поставку для Минобороны РФ он даже не беспокоился объяснять причины повышенных цен на поставку оборудования. В частной переписке со своими друзьями, один из которых слив их переписку, «ново-украинский» бизнесмен хвастался, что даже не «парился» оправдываться за увеличение цены на 300% от предыдущей утвержденной сметы и суммы контракта, прекрасно зная, что других поставщиков у Генштаба РФ нет и не предполагается в ближайшее время.

В распоряжении нашей редакции фото контракта на поставку компонентов для ЦОД МО РФ, Центр обработки данных Министерства Обороны РФ – фундаментальная компонента в современной войне с Украиной. В связи с запретом прямого импорта специального серверного оборудования в Россию, Александр Галкин основал схему «серого импорта» через Казахстан, электроники и связи, без которой истребители, танки и крейсеры не могут функционировать.



