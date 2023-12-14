Халид был объявлен в международный розыск в феврале 2023 года.

Появились очень неприятные новости для предателей Украины, которые заработали свои огромные деньги на Родине, но во время полномасштабного вторжения российских оккупантов переехали в ОАЭ. То есть этих бизнесменов, политиков и чиновников называют просто – "батальон Дубай".

Дело в том, что во вторник, 12 декабря, 2023 года в ОАЭ был задержан Мусаев Халид Абдулвахитович, 1966 года рождения. В Одессе он известен просто как "Халид".

Об этом стало известно благодаря сообщению на канале "Ирочка расскажет" в сети Telegram.

Халида был объявлен в международный розыск в феврале 2023 года. Ему вменяют в ч.3 ст. 146, ч.4 ст.189, ч.3 ст.28, ч.3,4 ст.358 УК Украины.

Халид был задержан правоохранителями ОАЭ и сейчас ждет экстрадицию. И вот здесь начинается самое интересное.



"В Дубаях (прячутся) нашли второй дом такие лица как Королевский, Злочевский, "любимец" одесситов Тарпан и другие. И вот всем этим ребятам стоит напрячься. Ведь раньше ОАЭ не задерживали и, тем более, не экстрадировали людей в розыске. А тут начался целый процесс. Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся!", - пишут авторы канала.

Также стоит рассказать, что еще в марте текущего года Печерский районный суд Киева избрал для Халида Мусаева, который известен в статусе криминального авторитета по прозвищу "Халид" / "Муса", мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение, текст которого в середине марта был обнародован в открытой части судебного реестра, приняла служитель Фемиды Галина Матийчук.

В тексте соответствующего вердикта указано: после фактического задержания достойного человека, который по версии следствия скрывается за границей и объявлен в международный розыск, его должны доставить во дворец Фемиды, где суд должен решить вопрос применения меры пресечения.

Де-юре, разыскиваемое с весны 2022 года "Халиду" следствие отводит роль руководителя ОПГ, члены которой специализировались на вымогательствах, похищениях людей, а в придачу – упрекает Мусаева в преступлениях против национальной безопасности.