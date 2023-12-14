Государственный ПриватБанк за время полномасштабной войны потратил на необязательное страхование 173 миллиона гривен, в частности, на ВИП-пакеты для топ-менеджмента на лечение в частных клиниках. Деньги получили лица, которые, по данным СМИ, могли быть причастны к финансированию сепаратизма на Донбассе, и люстрированный чиновник времен Януковича.

Об этом написал финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Сейчас расходы «ПриватБанка» как государственного банка скрыты от обычных украинцев, ведь некоторые свои "внутренние" закупки финансовое учреждение проводит без тендеров через Prozzoro. Поэтому увидеть все закупки не получится, но можно найти часть на тендерном сайте банка. К примеру, по данным СМИ, банк в 2022 году потратил на страхование 121 млн грн, что в 3 раза больше чем за 2021 год. Это был первый год войны. А за 9 месяцев 2023 расходы на страхование составили 53 млн грн. Достаточно сложно понять, почему во время войны государственный банк существенно увеличил расходы по страхованию. Так «ПриватБанком» в июле 2023 г. проведен тендер по закупке услуг необязательного медицинского страхования собственных сотрудников и их родственников, включая ВИП-пакеты страхования для ТОП-менеджмента банка. Говорят, по результатам проведенного тендера по услуге «медицинское страхование» победила страховая компания «ВУСО», общий размер расходов банка составляет 95 млн грн. По условиям тендерной документации медицинское страхование по сути заключается в том, что сотрудники банка будут получать лечение в платных клиниках на средства «ПриватБанка». В пакеты страхования включены ВИП пакеты для менеджмента банка, которые будут обслуживаться англоязычными (!) специалистами и пакетами страхования их родственников. К тому же сотрудники банка будут доплачивать за указанную страховку 25%, то есть страховая компания получит 118 млн. грн., а не 95. Следовательно, похоже, что должностные лица государственного «ПриватБанка» по результатам указанного тендера потратили стоимость нескольких тысяч «языков» на лечение. собственных сотрудников и их родственников, получающих при этом достаточно большую зарплату! Неужели никак не могли без этого обойтись? – написал экономист.

Более того, как отметил Алексей Кущ, сомнительным является и победитель тендера – СК «ВУСО», которую контролирует Михаил Назарчук, люстрированный чиновник времен Януковича, который, по данным СМИ, был причастен к финансированию сепаратизма.

«Еще больше сомнений в контексте проведенного тендера и обоснованности затрат возникает после тщательного изучения профиля выигравшей тендер СК «ВУСО».

Согласно официальной информации, размещенной на сайте страховой компании, 75% ее акций принадлежит ЧАО "КУА «АЛЬТЕРА ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (принадлежит к финансовой группе «Альтера»), через которую более 30% акций вместе с супругой, по данным СМИ, контролирует Назарчук Михаил Игоревич. Интересно, как у ПриватБанка дела с комплаенсом, то есть проверкой деловой репутации контрагентов? Менеджменту «ПриватБанка» думаю, нужно не просто обратить внимание на вышеприведенные факты, но и пересмотреть приоритеты своих расходов во время этой тяжелой для страны войны. Важно понять, чем продиктовано желание некоторых должностных лиц из ПриватБанка потратить во время войны 95 млн грн на не просто не обязательное, а по сути на неуместное страхование? Может "интересными предложениями" от СК УСО? А может, приходом нового менеджмента в 2021 году, а может, действительно заботой о здоровье собственных сотрудников и их родственников? – подытожил финансовый аналитик.