Об этом говорится в сюжете программы журналистских расследований "Стоп коррупции" пишут Украинские новости .



«Портфель из 21 обанкротившегося банка был продан Фондом госимущества – компании «Старт Инвестмент Ван – всего за 3% стоимости всех кредитов и залогов. В то время как, согласно законодательству, такая стоимость должна быть не ниже 20-30%», – рассказала в интервью журналистам бывшая жена владельца банка «Фортуны» Елена Тищенко.

По данным журналистов, за цепочкой фирм и иностранных юридических лиц, участвовавших в торгах ФМГУ, может стоять юрист Ольга Гутовская.

В свои 16 лет она работала помощницей нардепа Олега Тягнибока.

А впоследствии числилась руководителем нескольких общественных организаций и предприятий, которые имели признаки фиктивности.

«Стоп коррупции» также обращает внимание, что госпожа Гутовская, хотя и не задекларировала официально никаких доходов в последние несколько лет, пользуется дорогостоящими автомобилями, которые оформлены на нее. А ее родственники, после упомянутых сомнительных сделок с банками, приобрели в собственность за этот период объекты движимого и недвижимого имущества.