Чешский предприниматель и гендиректор украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму. В то время, когда Фиала на словах поддерживает Украину в войне с РФ, на деле его компания сотрудничает с врагом. Как сообщают Украинские новости со ссылкой на КП.

Еще раньше СМИ обнародовали эту информацию, но Томаш Фиала до сих пор не отказался от бизнес-проектов в России. Он является конечным бенефициаром кипрской компании Arricano Real Estate РLC, которая также зарегистрирована и в Украине. Это ведущий девелопер торговых центров. Но интересно, что одним из проектов Arricano является ТЦ «Южная Галерея» в Симферополе. Этим объектом почти на 15 тыс. квадратных метров (а еще 8,5 га земли, кадастровый номер 0110100000:02:001:0506) Фиала владеет через ряд «прокладок»: «Грандинвест», «Вояж-Крым», «Зеленый город».

То есть фактически компании, связанные с Фиалой и его бизнес-партнером Халларом Тедером, напрямую платят налоги врагу на оккупированной территории Украины.