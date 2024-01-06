На момент заключения договоров с Минобороны о поставках одежды для военных связанные с Гринкевичем компании уже были фигурантами уголовного производства из-за вдвое завышенных цен на бронежилеты и шлемы.

В конце декабря Украину всколыхнула новость о том, что львовский предприниматель Игорь Гринкевич пытался дать руководителю ДБР 500 тысяч долларов взятки, чтобы тот поспособствовал в возвращении имущества, изъятого в подконтрольных ему фирмах в рамках уголовного производства. При этом производство касается масштабных сделок с закупками Минобороны. По предварительным данным ДБР, ущерб может достигать миллиарда гривен. После этого всплыли фото с "золотым вагоном", в котором каталась дочь Гринкевича, а роскошные авто сына. Под раздачу попала также невеста Гринкевича-младшего художница Соня Морозюк, в "Мазню" тот вкладывал средства. Но самое интересное так и остается непонятным: как львовский строитель с плохой репутацией смог стать одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны? Об этом пишет Эспрессо.

Согласно отчету Счетной палаты, 8 субъектов хозяйствования уже на время заключения договоров имели признаки риска невыполнения условий договорных отношений. Как следствие, вопреки условиям 25 договоров, не поставлено 1 993 690 ед. (85%) вещевого имущества на 1884968,19 тыс. грн (90% общей суммы непоставленного вещевого имущества).

"Например в ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ" зарегистрированный перечень видов деятельности не предусматривает специализации по производству (пошиву) вещевого имущества, основной вид деятельности – 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий". Субъект хозяйствования является фигурантом уголовных производств от 13.06.2022 № 12022000000000510 и от 04.10.2022 № 42022020000000397", – говорится в отчете. К слову, эта компания зарегистрирована в Винницкой области на Гринкевича Романа Игоревича (сына Игоря Гринкевича).

ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ" не поставлено к 31.05.2023 вещевое имущество на 425 087,28 тыс. грн. по 5 договорам. Речь идет о рубашках боевых, брюках костюма летнего полевого, 100 тысяч костюмов летних полевых, рубашек "поло", курток.

Такая же ситуация с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИТИГРАД" (зарегистрированная в Житомире на бизнес-партнера Гринкевича из Червонограда Владимира Вдовьяка) и ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ" (до мая 2023 года владельцами этой компании были Светлана Гринкевич и Ольга Швед – жена и дочь Игоря Гринкевича). зарегистрировано как предприятие. Все три фирмы являются фигурантами тех же уголовных производств. А за миллионами гривен непоставленных товаров – сотни тысяч пар одежды, которые военные на передовой не получили, или получили под конец сезона, эти дыры вынуждены были закрывать волонтеры.

"Таким образом, Минобороны принимало управленческие решения по заключению договоров с субъектами хозяйствования, некоторые из них имели высокую степень риска необеспечения надлежащего выполнения условий договоров по поставке вещевого имущества. Причиной – неприменение риск-ориентировочных подходов выбора контрагентов”, – пришла к выводу Счетная палата.

Впрочем, если поискать в Едином реестре судебных решений – можно найти и более интересные факты. И я сейчас не о давнем деле Игоря Гринкевича по махинации при реставрации Армянского собора во Львове еще в 2009 году. В августе 2022 года следователь Главного управления СБ Украины ходатайствовал о проведении обыска в рамках расследования уголовного производства по закупке бронежилетов и шлемов.

“Согласно ответу, поступившему из Департамента военной контрразведки СБ Украины, установлено, что Департамент государственных закупок и поставок материальных ресурсов МОУ (далее – ДДС) по предварительному сговору с представителями группы коммерческих структур во время действия военного положения заключил контракты купли-продажи средств индивидуального защиты (бронежилетов и шлемов) по завышенным ценам", – говорится в определении.

В частности, речь идет о четырех контрактах. Три из них из ООО "Перспектива "Город Буд": о поставках 3 840 бронежилетов и 3 500 шлемов на общую сумму 104 132 200 грн; о поставках 6000 бронежилетов и 5000 шлемов на общую сумму 159685000 грн; и о поставках 40 000 бронежилетов и 40 000 шлемов на общую сумму 1000350000 грн. Один контракт заключен с ООО "Строительная компания "Ситиград" о снабжении 20 000 бронежилетов и 20 000 шлемов на общую сумму 509 170 000 грн. То есть, можете себе представить масштабы сделок и сумму?

Так вот, все бронежилеты и шлемы эти компании покупали у ООО "РА.ДА.", импортировавшего их из Китая. Согласно таможенным декларациям, "бронежилет модульный" (плитоноска и плиты) стоил около 220 дол. США/шт, то есть около 8,4 тыс. грн/шт; а шлем боевой баллистический" – около 85 дол. США/шт, то есть около 3,3 тыс. грн/шт. Вместо этого "Перспектива "Город Буд" и ООО "Строительная компания "Ситиград" снабжали Минобороны бронежилеты по 18,8 - 21,2 тыс. грн/шт, а шлемы - по 6,2 - 6,4 тыс. грн/шт.

"По результатам анализа движения денежных средств по банковским счетам ООО "Перспектива "Город Строй" и ООО "Строительная компания "Ситиград" установлено, что значительная часть денежных средств, полученных от ДДЗ, выводится в адрес ряда предприятий, ФЛПов и физических лиц, подконтрольных организаторам противоправной схемы, а именно ООО "Строительный альянс Монтажпроект" , ООО "Трейд Лайнс Ритейл", ООО "Альянс Имекс Транс" и ООО "Сейве" якобы за приобретение строительных материалов, а также в качестве предоставления финансовой помощи. В дальнейшем указанные подконтрольные предприятия, ФЛПы и физические лица осуществляют обналичивание полученных денежных средств и их передачу организаторам преступной схемы, – говорится в тексте определения.

Владельцами ООО "Альянс Имекс Транс" есть Светлана Гринкевич и Ольга Швед, ООО "Сейве" – Ольга Швед.

Но самое интересное, что следователь судья Соломенского суда не дал разрешение на проведение обыска.

В начале мая 2023 года Печерский райсуд наложил арест на все эти предприятия и ряд других, связанных с семьей Гринкевичей, в частности на благотворительный фонд ХОУП.ЮА и даже ООО "Бориславтепло", но уже в конце места арест отменили.



Также о прошлом Гринкевича написал телеграмм каналТайны ратуши.



О Гринкевичах за последние недели было сказано более чем достаточно. Там и о новых покупках, об элитном образе жизни во время войны и т.д. Мы же о том, как талантливый львовский бизнесмен добился такого невероятного успеха.



У Гринкевича есть целый ряд компаний, записанных на него самого, его сына, жену и разных подставных лиц. К примеру, те компании, которые засветились в расследовании журналистов и ДБР – строительные. Но никто никогда не слышал о Гринкевиче как великом застройщике. Весь его капитал и состояние было набито на государственных тендерах. Все потому, что Гринкевич хорошо знал этот рынок и предлагал высшие откаты чиновникам.



Ареал его «охоты» не ограничивался какой-либо конкретной областью. Он просто находил городского голову или профильного чиновника в ОВА, с которым можно работать на взаимовыгодных условиях. Фирмы тасувались, когда одна из них получала бан от АМКУ. И работалось ему хорошо при любой власти. В отличие от многих подрядчиков, у него не было просадки по тендерам в 2019-2020 годах, во время смены власти на верхах и низах.



Более менее известность он получил во времена губернаторства Синютки, с которым его познакомил заместитель Ростислав Замлинский. Впоследствии именно Замлинский приведет Гринкевича к Резникову и тот продолжит получать жирные тендеры от Министерства обороны, несмотря на все скандалы с участием его компаний.



С Козыцким его познакомили веселая братия Холод и Бучко. Уже при их каденции Гринкевич начал выигрывать самые дорогие и хлебные лоты ЛОВА. Это уже известный центр безопасности в селе Новый Кропивник, который случайно начал строиться в тот момент, когда Козицкий старший строит гостиницу в Сходнице.



И 115 млн гривен на вечный долгострой – школу в селе Черница, которую строят уже 20 лет. Некий аналог «вечного отката». Кстати, договор был подписан 12 декабря, когда уже были судебные решения на компании Гринкевича.



Что касается его «благотворительного» фонда ХОУП.ЮА, то там тоже «уникальный» подбор персонажей. Например, среди основателей есть такие лица как Хилюк, Ефимов и Федоренко, которые были заговорщиками в тендере для Службы автомобильных дорог во Львовской области. В САД также работает другой основатель ХОУП.ЮА Владимир Беньо, еще известный как член ОО Развитие общины. Просто комбо.