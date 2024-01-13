Депутаты Иван Еременко, Ольга Макаренко, Владислав Хоменко, Валентина Сосновская, Светлана Головченко, Татьяна Кудрявцева, Вита Пилипенко, Дмитрий Чалый, Наталья Шишкова, Олег Пантась написали обращение, которое есть в распоряжении редакции по ситуации, которая сложилась ОТГ и безумное давление от председателя Сергея Рудницкого, с которым сталкиваются все несогласные с его требованиями и политикой, пишет Знай.

Как уверяют избранники, местный председатель, ощутивший себя князем, объявляет войну каждому, кто вносит или рекомендует внести изменения в его решение.

С первых дней работы главой общины его предшественник Юрий Плакся оказал безумное давление от Сергея Рудницкого и его сторонников, что привело к сложению полномочий как председателя, так и заместителей, секретаря и управляющего делами.

«Воевал «царик» и с директором КНП «ЦПМСП» Калитянского поселкового совета Татьяной Кудрявцевой, которая будучи депутатом организовала более 15 тонн гуманитарной помощи, выданной населению во время оккупации. Сейчас она вместе со своей командой работает директором КНП «ЦПМСП» Калиновского поселкового совета – успешно руководит медициной двух общин. Под давлением и клеветой Рудницкого и его муртадов ушла с должности и начальник отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Татьяна Куць (сейчас она возглавляет гимназию Великодимерской общины)», – пишут в своем обращении депутаты.

Начал войну он даже с теми, кто подгримировал его в период оккупации, когда он приступил к работе: с депутатами, работниками исполнительного комитета, директорами школ, даже с руководством АК «КАЛИТА», которые вносят большой вклад в помощь военным, помогают детям из детского дома «Надежда», оказывают посильную помощь учебным заведениям.

«Еще во время оккупации общества Рудницкий начал войну с членом исполкома, архитектором Ириной Мусаевой. Уволив ее, он взял на должность архитектора некую Алену Виноградову, которая ни дня не работала архитектором и вовсе не отвечает установленным требованиям. Пожалуй, именно поэтому и не сделана крыша за 10 млн. грн. в Семиполковском лицее. Кроме того, за крышу котельной в Семиполках возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела образования Татьяны Овчинник. В конце года руководительница образования ОТГ ушла в отпуск на более чем месяц. И это в то время, когда не питаются дети в школах, нет горючего на школьные автобусы, не получают заработную плату учителя», – говорится в обращении депутатов.

Рудницкий, который в первую очередь является секретарем Калитянского поссовета, не выполняет возложенные на него обязанности. Он не посещает и не координирует работу постоянных комиссий депутатов, не ведет протоколы заседаний совета, вовремя не обнародует проекты повесток дня и проекты решений. Не выполняются решения совета, обязательные к исполнению, в частности не выплачиваются вознаграждения государственным регистраторам за счет взимания административного сбора, что стало поводом обращения работников в суд за защитой своих прав, ведь административный сбор является одним из источников поступлений местного бюджета, а в профессии регистраторов существует кадровый голод. Вместо этого «ручным» работникам исполкома находит средства и на квартальные, и на праздничные вознаграждения по 80 тыс. грн.

На встрече с депутатами в конце 2023 года Рудницкий подчеркнул, что выплаты премий и надбавок в условиях войны в исполкоме не будет, все свободные средства будут направлены на программы поддержки людей, наиболее пострадавших в период оккупации, на восстановление инфраструктуры и поддержку добровольческих формирований в Калитянской. ОТГ. А потом он подумал и решил иначе – дать премии своим сторонникам в поселковом совете...

«За это время подавались проекты на государственные программы софинансирования капитального ремонта Мокрецкого лицея, замены окон в Калитянском лицее, государственная программа «Офицер громады», были выделены средства для установления системы оповещения в общине, однако ни по какому направлению результата нет. Кроме того, за образовательную субвенцию закуплены плитоноски на 500 тысяч грн., не соответствующие заказу. И это при том, что своим распоряжением он увеличил аппарат работников исполнительного комитета», – подчеркивают депутаты в своем обращении.

Пока 11 депутатов не поддерживают Рудницкого, в противоположность 5 депутатам – его сторонникам (среди которых верный приспешник Александр Малешко, который, будучи директором, довел КП «Калитянский» до банкротства). В исполнительном комитете за полгода сменился уже седьмой начальник гражданской защиты, а в здании культуры, запрещенном эксплуатировать в соответствии с актом ГСЧС, производится ремонт.

Местная община отмечает в своем обращении, что Рудницкий не проводит выездные приемы граждан по селам. Вместо этого ездит по населенным пунктам, убеждая граждан, что во всех бедах виноваты депутаты, поскольку они не посещают сессию. Обращались депутаты за помощью и в Броварской РВА, и в полицию, и в прокуратуру, и к председателю КОВА, чтобы остановить беспорядок в обществе. Депутаты убеждены, что Рудницкий не может и не умеет возглавлять общину.

«На сегодняшний день и.о. председателя секретарь Сергей Рудницкий и дальше усугубляет кризис в общине. Держит всю общину в заложниках, обвиняя депутатов. Как пишет Вера Захаренко «Было бы смешно, если бы не было так грустно». Но жители Калитянского общества твердо верят в то, что изменения к лучшему в общину придут», – выражают надежду депутаты в своем обращении.





