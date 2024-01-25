В самом начале войны, когда международная финансовая помощь только набирала обороты, Украина пыталась закрыть свои потребности в оружии и боеприпасах из-за заключения контрактов с европейскими компаниями, которые подчас имели сомнительную репутацию.



Об этом пишут Подробности.

В частности, речь идет о чешской компании PAMCO INT, которая уже фигурировала в расследовании польского журналиста Якоба Вроны. Тогда выяснилось, что чешская сторона не выполнила свои обязательства по поставке Украине 30 БМП М80. Правоохранительные органы Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №62022000000000783 от 30.09.2022. Суть дела: 13.04.2022 компания "Укрспецэкспорт" заключила контракт с Минобороны Украины на закупку и поставку 20-мм патронов для автоматической зенитной пушки Hispano-Suiza HS 804 в количестве 500 тыс. шт. Сумма контракта – 679,845 млн грн, дедлайн – 15.06.2022.

Параллельно "Укрспецэкспорт" заключает внешнеэкономический контракт с вышеупомянутой PAMCO INT на закупку указанных патронов для нужд МОУ на общую сумму 22,5 млн долларов США. По курсу на апрель 2022 года это 659,44 млн. грн. То есть, разница составляет более 20 млн. грн.

Вся сумма, прописанная в контракте, менее чем через две недели была переведена на счет PAMCO INT. И дальше начинаются чудеса. Лишь 12 июля, то есть почти через месяц после просрочки PAMCO INT. направила в "Укрспецэкспорт" копию контракта между PAMCO INT. и словацкой компанией DELTA DEFENCE по поставке 20-мм патронов. 22 июля РАМСО INT сообщает, что для ускорения процесса снабжения ими была привлечена словенская компания S-Lux. Но и здесь неудача. Контракт реализовать не удалось "из-за политических и правительственных изменений в Республике Словения". Более того, в августе РАМСО INT информирует украинскую сторону о том, что компания-производитель 20 мм патронов турецкая ARCA Savunma Sanayi Tic. Ltd. Sti вообще не получила необходимую экспортную лицензию.

Итог – по состоянию на конец 2023 года, поставка по контракту выполнена лишь на 4,8% от общего объема. Правоохранители пытаются выяснить, заключала ли чешская РАМСО INT какие-либо контракты на поставку патронов со словацкими, словенскими и турецкими компаниями, кто стал конечным получателем денег, переведенных "Укрспецэкспортом" и с кого взимать те 476 тыс. патронов, которые так и так и не доехали. в Украину.