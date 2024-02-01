Вечные скандалы, обвинения в коррупции и невероятное обогащение руководства стали визитной карточкой предприятия, что на 80% принадлежит городу Киеву. Сегодняшняя история коснется бывшего президента компании Игоря Кушнира и его связей с людьми, связанными с кремлевским режимом. Он, конечно, отрицает эти связи, но документы говорят о другом, пишут «Акценты».

20 декабря прошлого года Игорь Кушнир покинул пост в "Киевгорстрое", где проработал 12 лет. Этому предшествовали обыски в компании, подозрения в финансовых махинациях и в результате аудиторская проверка. Несмотря на это, аудиторы заявили об отсутствии нарушений. Таким образом, Кушнир, успевший приобрести недвижимость как в Конча-Заспе, так и на Лазурном Берегу Франции, покинул пост, имея репутацию безупречной чистоты.

Давно ходили слухи, что богатство семьи Кушнира растет благодаря "Киевгорстрою". Однако реальные доказательства появились только в 2023 году. В мае журналисты-расследователи установили, что лица, близкие к Кушниру, застроили коттеджами земли бывшей базы отдыха, переданной КГБ в ранние 2000-е. Среди владельцев вилл оказались как бывшие, так и действующие сотрудники компаний, связанных с "Киевгорстроем", адвокат, представлявший интересы компании, прямая родственница жены Кушнира и лицо, близкое к депутату Кременчугского городского совета Руслану Федорченко, возглавляющему одну из фирм, ассоциированных с бывшим депутатом от ныне запретной "Оппозиционной платформы – При жизни" Вадимом Столаром.

В июле стало известно о вилле жены Кушнира на Лазурном Берегу стоимостью более 20 млн евро. Это стало последним аргументом для проведения проверки положения дел в "Киевгорстрое" и изучения причин, почему семья его президента насытилась роскошной недвижимостью. Игоря Кушнира отстранили, в компании провели санкционированные обыски и аудит, который, однако, не раскрыл источники средств Кушнира на французскую виллу.

Он настаивает на том, что в течение многих лет был вовлечен в бизнес, а после своего назначения в "Киевгорстрой" передал руководство своему бизнесу жене. Интересно, но вполне ожидаемо, что с момента его прихода на руководящий пост в КГБ его жена Оксана становится владелицей широкой сети строительных компаний. Эти компании зарегистрированы преимущественно на Кипре, Литве и на Британских Виргинских островах. И очень часто их бизнес-партнеры - лица, имеющие связи с запрещенной в Украине партией ОПЗЖ и кумом президента России Виктором Медведчуком. Документальное подтверждение этому было найдено в трех кейсах, связанных с семьей Игоря Кушнира.

Литовский слід

Литовский случай раскрывает связи Оксаны Кушнир, супруги Игоря Кушнира, гражданки Украины с паспортом и регистрацией на Кипре, являющейся конечным бенефициаром в литовской компании Baltijos Gildija. Эта компания, владеющая интересами в коммерческой недвижимости, управляет бизнес-центрами Link и Core в Вильнюсе.

Еще один человек, связанный с Baltijos Gildija, - это депутат Киевсовета от запрещенного ОПЗЖ Владимир Кравец, сын бывшего хозяйственного руководителя президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Кравца, известного своими схемами с "Межигорьем". Владимир Кравец отвергает обвинения в связях с окружением Януковича, однако его выдвижение от партии Медведчука свидетельствует о пророссийских симпатиях.

Управление Baltijos Gildija осуществляет Инна Данилова-Миллиган, также руководящая литовской фирмой UAB Asis, связанной с Владимиром Кравцем, который указывал ее как конечного бенефициара в своей декларации.

В мае 2022 года литовские журналисты сообщили о продаже бизнес-центра Link, что могло быть попыткой пророссийских владельцев из Украины вывести капитал из Литвы. Связь Оксаны Кушнир и Владимира Кравца с Виктором Медведчуком стала предметом обсуждения. Бизнес-центр был продан литовским инвесторам в июне 2023 года за неразглашенную сумму.

Ключевым акционером Baltijos Gildija является кипрская компания Koksi holding LTD под руководством Оксаны Кушнир, являющейся одним из основных активов семьи. Именно через нее в 2021 году была куплена вилла Cayo на Лазурном Берегу Франции, принадлежащая французской компании SCP Cayo, входящей в большую группу CPI property group из Люксембурга.

Из доклада последней компании стало известно, что Koksi holdings LTD во главе с Оксаной Кушнир приобрела компанию-владельца виллы в 2021 году, став тем самым владельцем одной из самых престижных недвижимости в мире. Игорь Кушнир, в своем вежливом интервью после отставки с должности в "Киевгорстрое", подтвердил наличие виллы во Франции в семье. Однако он не упустил случая украсить эту информацию "сказками" о том, как на протяжении всего времени в КГБ занимался бизнесом, а к предпринимательской деятельности своей жены не имеет вмешательств из-за брачного контракта.

Украинский след

Компания Koksi holdings LTD, которой владеет Оксана Кушнир, имеет бизнес-интересы и в Украине. Интересно, что они также ведут к связям с "Оппозиционной платформой – При жизни". Так, фирма является одним из бенефициаров инвестиционного фонда "Ковернот". Оксана Кушнир вместе с "Ковернотом" и еще одним инвестиционным фондом "Хантер" стали учредителями ООО "Капитал-Восток".

Не вдаваясь в подробный список всех компаний в этой цепочке, стоит отметить, что документальная связь с пророссийскими деятелями в этом контексте была обнаружена по двум направлениям. Во-первых, Оксана Кушнир оказалась официальным партнером Павла Якубенко, известного своим руководством "Трускавецкурортом" и санаториями Львовской области, которые ассоциировали со сферой влияния народного депутата и одного из ближайших соратников Януковича-Медведчука – Юрия Бойко. Фонд "Хантер", в свою очередь, является прямым учредителем компании, созданной сыном Бойко, Анатолием.

Во-вторых, фонды "Хантер" и "Ковернот" фигурируют сразу в нескольких уголовных производствах по строительной компании "КУА Будкепитал". По меньшей мере, два из них суд принял решение об изъятии документов в рамках расследований. Неофициально компанию "Будкепитал" связывают с Игорем Кушниром в сотрудничестве с представителем ОПЗЖ Вадимом Столаром.

Швейцарский след

В феврале 2021 года, когда украинские власти начали активные меры против одного из основателей пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против пяти оффшорных компаний. Указано, что эти компании владеют самолетами, которые принадлежали Медведчуку или использовались для личных нужд.

Среди этих компаний была Klodius Investments Limited, принадлежащая Оксане Кушнир. Компании было запрещено выполнять полеты на самолете Гольфстрим T7-ABC (s 203). Этот самолет за несколько дней до объявления санкционного списка был перевезен в маленький городок Сент-Галлен в Швейцарии, где и зарегистрирована фирма по орбите Виктора Медведчука.

Klodius Investments Limited во главе с Оксаной Кушнир также активно действовала накануне оглашения санкционного списка СНБО, выйдя из состава четырех строительных компаний в Украине. На их место в некоторых случаях пришли другие оффшорные компании семьи Кушниров. Вот, например, история перемен одной из украинских компаний.

Кстати, в феврале этого года санкции в отношении Klodius Investments Limited заканчиваются, и пока неизвестно, будут ли они продлены. Такая же неопределенность касается и четырех других компаний, владеющих самолетами Медведчука. Поэтому в скором времени следует внимательно следить за тем, куда и как будут летать самолеты государственного предателя Украины.

Куда ведут следы Кушнира

Упомянутые три следа в бизнес-империи семьи Игоря Кушнира одним или иным образом ведут в круг Виктора Медведчука или запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа – При жизни". И независимо от опровержений связи как с его, так и со стороны его жены, документы свидетельствуют в пользу противоположного. Взаимодействие со сторонниками врага во время полномасштабного вторжения является не только позорным, но может стать основанием для проверок со стороны Службы безопасности Украины.