Дело юристки Ольги Гутовской, которую ранее СМИ обвиняли в получении за бесценок кредитных портфелей крупнейших банков-банкротов из-за иностранных фирм, журналисты нашли новые обстоятельства. Они могут свидетельствовать о сомнительности законности этих сделок.

По информации программы журналистских расследований « Стоп коррупции », по меньшей мере, в нескольких таких операциях, к которым были привлечены фирмы Гутовской, также участвовал мужчина племянницы российского экспрезидента Дмитрия Медведева — Виктор Полищук, владеющий столичным ТРЦ Gulliver.

В частности, по данным "Стоп коррупции", Полищук и Гутовская "засветились" по делу о рейдерстве завода пластмасс в Броварах.

«Я удивился, когда приехал на завод пластмасс и увидел тех самых охранников, которые нас и избивали. Я спросил одного человека, а это оказалась чуть ли не правая рука Полищука, что он здесь делает? Он начал очень агрессивно вести себя, разбил мой мобильный телефон, а также нанес мне многочисленные физические повреждения», — рассказал председатель ОО "Стоп нелегал" Денис Шинкаренко.

Причастна Ольга Гутовская и к покупке кредитного портфеля обанкротившегося банка «Михайловский» . Которое, по странному стечению обстоятельств, принадлежит все тому же Полищуку.

“Есть бизнес, скажем так… покупки долгов – это бизнес стервятников. Потому что эти люди покупают за один процент, два процента и даже ниже, полпроцента.

Потом можно эти долги продавать дальше, залечивать, что-то делать, мучать кредиторов по этим долгам и тому подобное», — рассказал управляющий партнер юридической фирмы «Spensers» Валентин Захария.

По данным «Стоп коррупции», именно благодаря таким схемам Ольга Гутовская обогатилась и вывела за границу из-за сомнительных иностранных компаний более 600$ млн.

Напомним, компания WWRT Ольги Гутовской известна тем, что занимается реструктуризацией и взысканием долгов с владельцев украинских банков-банкротов. Гутовская обвиняет их в "мошенничестве и похищении средств".

30 января компания Ольги Гутовской WWRT Ltd проиграла иск в Высоком суде Лондона, в котором обвинила владельца обанкротившегося банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго в том, что банк выдавал кредиты подконтрольным ему компаниям.







