Новосозданные государственные предприятия «Агентство закупок в сфере обороны» и «Государственный оператор тыла», которые возглавил Арсен Жумадилов, зарабатывают легкие и безумные деньги на закупках для ВСУ.

Пишет сайт Lenta.

Деньги они тратят на свои зарплаты в несколько сотен тысяч и закупку дорогих телевизоров и спикерфонов себе в офисы.

Об этом пишет экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.

Оба предприятия были созданы Министерством обороны под лозунгом реформы государственных закупок для армии. При этом было принято решение, что бюджет этих ГП будет наполняться путем получения премии по каждой закупке МО – 0,4%.

«Побочный эффект «реформы» оказался достаточно интересным: он (Жумадилов) напрямую заинтересован не в экономии государственных денег, а в большем их расходовании, потому что чем больше тратит МО, тем больше ГП получают деньги на свои счета», - объясняет эксперт.

По некоторым данным, руководство «Государственного оператора тыла» и «Агентства закупок в сфере обороны» назначило себе зарплаты в несколько сотен тысяч, сообщил Гаврилечко.

Экономический эксперт сделал подсчеты: с учетом того, что в прошлом году бюджет МО на закупки для нужд тыла составили 100 млрд грн, комиссионные для ГП Жумадилова могли бы составлять около 400 миллионов.

"Сейчас в ведомстве Жумадилова работают 70 человек, поэтому на самом деле ему хватило бы и в десять раз меньше", - считает он.

Гаврилечко также отметил: стало известно, на что же ГП Жумадилова тратит такие легкие и безумные деньги. К примеру, его ведомство заказало себе два телевизора за 86 тыс. грн, а также семь спикерфонов на 90 тыс. грн.

Эксперт подвергает сомнению такую реформу Минобороны. Ведь новые ГП должны заменить Департамент госзакупок МО. Проблема в том, что этот Департамент, несмотря на появление двух параллельных ГП, никуда не исчез. Там работают люди и тоже получают зарплату из бюджета.