Об этом сообщает сайт КП.



Предприятие Министерства обороны под контролем Арсена Жумадилова – «Агентство закупок в сфере обороны» (ГП «Государственный оператор тыла») – зарабатывает по каждой закупке для армии и уже получило для себя по меньшей мере десятки миллионов гривен. Об этом написал в Facebook политический эксперт Олег Постернак.

Он напомнил, что Минобороны возложило на новосозданное предприятие функцию закупки нелетальных потребностей и питания ВСУ. Однако сейчас Агентство под лозунгами борьбы с коррупцией, озвученных Жумадиловым, подозрительно завышает цены на лоты.

«Например, в октябре страшный зашкварный коррупционный Департамент госзакупок МО покупал бронежилеты по 24 930 грн за штуку. А уже в январе "Агентство закупок в сфере обороны" с незапятнанной репутацией берет те же бронежилеты у того же поставщика, но почему-то уже значительно дороже - по 26 570 грн за штуку», - рассказал Постернак.

Такая же тенденция прослеживается и в новых тендерах на питание для ВСУ, добавил эксперт. Он изучил два аукциона, объявленные «Агентством закупок в сфере обороны», на сумму почти 7 млрд грн, где стоимость комплекта продуктов питания была увеличена с чуть более 120 до 139,38 грн.

«Из этих семи миллиардов государственное предприятие, контролируемое Жумадиловым, получает в свое распоряжение 28 млн грн. Математика проста: оказывается, новосозданное ГП пробило себе хитрожопую норму - с каждого контракта "Агентство закупок в сфере обороны" имеют комиссию 0,4%. Получается, что, прикрываясь лозунгами о прозрачности, они сознательно будут завышать суммы на закупках для армии? Потому что им так выгодно и тогда у них больший личный навар», - подчеркнул Постернак.

По его данным, зарплата руководящего состава Агентства достигает 200 тыс. грн в месяц и даже больше.

"Поговаривают, рядовые работники новосозданных ГП тоже имеют высокие зарплаты. Но они не побрезговали освоить почти сто тысяч бюджетных гривен на новогодние подарки для детей сотрудников предприятия", - отметил Постернак, приведя скриншот соответствующего тендера в подтверждение своих слов.

Он выразил убеждение, что фамилия Жумадилова теперь все чаще будет всплывать в инфопространстве. «Следим внимательно и ждем, где уже эти обещанные реформы закупок Минобороны», - добавил Постернак.