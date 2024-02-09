Агентство закупок в сфере обороны, которое возглавляет Арсен Жумадилов, изменило условия тендера на закупку питания для Вооруженных Сил Украины, создав немало коррупционных рисков.

Пишет сайт Депо.

Об этом сообщил блогер, бывший главный редактор "Экономической правды" Сергей Лямец.

По словам Лямца, к нему попала докладная записка, адресованная заместителю министра обороны и якобы подписанная врио директора Департамента закупок Минобороны Глебом Каневским.

В записке говорится, что отныне поставщик не будет нести никакой ответственности за ненадлежащее выполнение условий тендера. Ранее штраф за непоставку продуктов составлял 100%, теперь - 20%. Также поставщик освобождается от 20% штрафа за несвоевременную поставку.

Кроме того, победитель тендера может не предоставлять денежные гарантии успешного выполнения договора. Однако государство должно осуществить 50-процентную предоплату на три месяца.

"Поздние поставки? Не проблема. Нет наказанию, снизим ответственность! В конце концов, ВСУ потерпят", - комментирует блогер.

Сергей Лямец обратил внимание на то, что участники тендера должны подписать, что ознакомлены с антикоррупционной программой Агентства закупок в сфере обороны. Но этой программы нет, она даже не обнародована.

Условия тендера также "выбивают" из участия в конкурсе большинство участников, кроме крупных торговых сетей. Для участия в тендере на поставку продуктов питания нужно иметь не менее 25 складов в определенной зоне, а также более 400 наименований товаров на половине складов кандидата. Такие требования нельзя выполнить за 8 дней, что длится тендер, и это создает коррупционные риски, считает эксперт.

Также МО подняло доходы поставщиков за приготовление пищи - с 107 до 137 грн на каждого военного. Ежемесячно это будет увеличивать расходы бюджета на 900 млн грн, то есть на 10,8 млрд грн в год.

"Еще 0,4% на содержание агентства Жумадилова. Ранее Минобороны делало все бесплатно, но теперь у нас отдельное Агентство закупок в сфере обороны. О недостатках существования такой структуры я писал отдельно. Так в чем же реформа? В чем борьба за интересы ВСУ? Зачем кормить монополистов, которые уже сейчас дерут с украинцев три шкуры?", - заключает Лямец.