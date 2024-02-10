Россия может влиять на топ-чиновника Министерства обороны Арсена Жумадилова через его близких родственников, которые имеют российское гражданство и активы в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Знай.UA.

Издание напомнило, что именно Жумадилов распоряжается огромной частью бюджета Министерства обороны, ведь все закупки, которые не касаются оружия, передали подконтрольному ему госпредприятию – «Агентству закупок в сфере обороны» (ГП «Государственный оператор тыла»).

«Именно от этого Агентства теперь зависит качество, цена и количество закупок для Вооруженных Сил: еды, топлива, бронежилетов, военной формы, шлемов, берцев, медпрепаратов и всего остального, необходимого для жизни и быта защитников», - говорится в публикации.

Как выяснили СМИ, жена Жумадилова в 2021 году сознательно взяла паспорт РФ. Причем это произошло в то время, как ее муж уже занимал важную государственную должность в Украине - был генеральным директором ГП «Медицинские закупки».

«Российское гражданство своей жены Арсен Жумадилов пробовал объяснить тем, что ей пришлось взять этот паспорт, потому что она ездит в Крым к родственникам, а оккупанты "угрожали ей, принуждая к паспортизации страной-агрессором"... По факту стратегическое госпредприятие в оборонной сфере Украины сейчас возглавляет человек, который сам вложил в руки спецслужб РФ рычаг влияния на себя», - отмечает издание.

Так же гражданином вражеской страны является брат Арсена Жумадилова, с которым топ-чиновник Минобороны поддерживает тесные родственные связи и совместно приумножает недвижимость в оккупированном Крыму. Так, в ежегодной декларации топ-чиновника указано, что в 2018 году он приобрел право пользования на дом площадью 110 м кв. в оккупированном Крыму.

«Судя по декларации, дом приобрел брат - Мурат Жумадилов, который в Крыму ведет бизнес по российскому законодательству, платя налоги в российскую казну», - рассказывает СМИ.

Тем не менее, когда в октябре прошлого года заместитель министра представлял новоиспеченного руководителя «Агентства», то заверил, что тот якобы прошел все необходимые проверки.

«Впрочем, заместитель министра не учел конфликта интересов, который возник с назначением Жумадилова. Это конфликт между личной жизнью такого важного чиновника и национальной безопасностью во время войны», - констатирует СМИ.

В публикации отмечается: нынешний топ-чиновник Минобороны Украины Арсен Жумадилов, получивший право пользования домом в Крыму, очевидно, оформлял все через российские реестры и подавал свои документы оккупационным органам власти.