Появление нового "Агентства закупок в сфере обороны" при Министерстве обороны Украины, которое возглавил Арсен Жумадилов, приведет к значительному удорожанию стоимости питания для военных и уничтожит рынок честных игроков, считает политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Пишет Апостроф.

По его словам, новые правила конкурсов на закупку питания для военнослужащих, опубликованные Агентством, могут быть выписаны под конкретного поставщика. Об этом уже свидетельствуют условия недавнего тендера.



"В отличие от Госдепартамента госзакупок МО, который обвиняли в коррупции, новое Агентство не выдвигает требований к наличию опыта у поставщиков. Его не интересует даже их финансовое состояние, потому что раньше поставщики предоставляли гарантии - деньгами на депозит, а теперь этого не надо. Также Агентство стало настолько щедрым, что сразу дает поставщику половину денег за три месяца работы. И это тоже что-то новенькое. Нет ответственности и за несвоевременную поставку продуктов", - констатирует эксперт.

В условиях конкурса указано, что претенденты обязаны иметь 25 складских помещений в зонах доставки. Кроме того, от поставщиков требуют наличие более 400 наименований товаров как минимум на половине своих складов. У кого это есть, кроме крупных сетей, удивляется Миселюк.

Условия тендера также увеличивают расходы государства со 107 до 137 гривен за каждый пищевой набор. Это в одночасье увеличит расходы бюджета более чем на 30%. При этом, Агентство Жумадилова дает право поставщику самостоятельно менять цены на продукты в соответствии с уровнем инфляции.

"Это означает, что, когда Нацбанк объявит о росте инфляции, вот именно тогда яйца по 17 гривен автоматически становятся яйцами по 20 или 25", - добавляет эксперт.

Еще одна причина неоправданного роста цен в сфере госзакупок для армии заключается в том, что ГП "Агентство закупок в сфере обороны" имеет право на комиссию с каждой закупки - 0,4%. Учитывая, что в этом году ГП должно освоить 95 миллиардов гривен, счет идет на миллионы.

"Рынок поставок продовольствия сейчас снова на этапе перераспределения: в МО пришли новые люди, поэтому и поставщики потребовали изменений - себе на пользу. Сейчас этот рынок подгребают под себя крупные розничные торговые сети. Именно они имеют и продукты, и развитую логистику. Поэтому условия тендеров прописывают именно под них. Но где же здесь прозрачные и равные правила игры?", - говорит Миселюк.