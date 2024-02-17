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Журналисты проекта "Наши деньги" обнаружили масштабную коррупцию в ходе закупок продуктов питания для курсантов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (КНУ).

По информации из системы "Prozorro", КНУ под руководством Владимира Бугрова за средства Министерства обороны закупает продукты для военных по ценам, существенно превышающим розничные цены в магазинах и рынках.

Только последний квартальный договор на поставку продуктов между КНУ и Минобороны составляет 52 (!) млн. грн.

За деньги, "заработанные" на разнице в ценах, по данным журналистов, Бугров в разгар полномасштабного вторжения приобрел новый внедорожник (подтверждается декларацией в НАПК), что вызвало негодование у студентов университета.

Выпускник КНУ, студентом с первых дней войны пошедший защищать Украину на фронт, создал петицию на сайте Президента Украины с требованием расследовать хищение средств и уволить ректора.