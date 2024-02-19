Пока сборы волонтеров закрываются все труднее и украинцы сбрасываются по гривне на дрон, в высоких кабинетах думают, как дешевое приобрести как можно дороже.

Пишет сайт Акценты со ссылкой на расследование команды BlackBOX OSINT .

В период катастрофической нехватки денег в бюджете Украины, когда миллионы людей каждый день делают донаты на нужды военных, продолжают находиться те, кого все это не останавливает воровать сотни миллионов гривен из казны. Коррупция в государственных органах во время жесточайшего полномасштабного вторжения РФ в Украину демотивирует, однако ее необходимо продолжать выявлять, писать и говорить о ней, чтобы остановить всех, кто решает обворовать свою страну в столь сложное для нее время.

И это та история. По меньшей мере, четверть миллиарда гривен были украдены топ-чиновниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций в 2023 году в сговоре с одной частной компанией. И велика вероятность, что в этом году ГСЧС продолжит реализацию своей схемы закупки пожарных автолестниц по завышенным почти вдвое ценам.

Как ООО ”Промэнергооборудование” Андрея Залиского начало получать чуть ли не все госзаказы от Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины

Как только 16 февраля 2022 года начальник ГУ ГСЧС в Ровенской области Сергей Крук, известный владением большого количества недвижимости, не соответствующий его доходам, был назначен Кабмином на должность главы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, сразу вверх пошли дела и у его земляка, уроженца города Ровно, Андрея Залиского, основателя и директора ООО ”Промэнергооборудование”, занимающегося импортом и торговлей противопожарной техники. Если в период 2018-2021 годов максимальная выручка компании достигала 60 млн грн, то в 2022 году произошел резкий скачок до 453 млн грн.

Такой потрясающий рост бизнеса в период полномасштабной войны объяснить легко — ООО ”Промэнергооборудование” с назначением Сергея Крука стал ”любимцем” ГСЧС, которому спасатели начали отдавать почти все свои госзаказы. В 2022 году компания Залесского поставляла ГСЧС пожарные топоры и пожарные пояса, три тактические работы Magirus Wolf R1 на общую сумму 32,5 млн. грн. и 20 систем пожаротушения еще на 66 млн. грн.

Осенью 2022 года 17 региональных управлений ГСЧС объявили о закупке систем пожаротушения WJFE 300 SYSTEM — как под копирку во всех 17-ти тендерах с ожидаемой стоимостью товара в 3 млн 320 тысяч грн выиграло ООО ”Промэнергооборудование” с предложенной ценой точь-в-точь2 .

Собственно, кроме компании Залесского, в тендерах больше никто не участвовал. И такой успех никак не мог стать просто удачным стечением обстоятельств. Ведь в 2023 году история повторилась — во всех тендерах ГСЧС по всей стране подается и побеждает только ООО Промэнергооборудование, по результатам чего делает почти абсолютный рекорд, получив от ГСЧС на подрядах почти 1 млрд грн.

Благодаря постановлению Кабинета министров Украины №1178 от 12 октября 2022 года об особенностях проведения закупок в период военного положения, тендеры сегодня можно проводить без аукционов: направился один участник — победил он. А чтобы направился только один нужный участник, нужно просто прописать тендерную документацию и технические характеристики закупаемого товара таким образом, чтобы поставить его мог только один тот же нужный участник.

Анализ закупок ГСЧС большой партии пожарных автолестниц в 2023 году говорит о том, что именно так руководство службы и поступило. По данным системы онлайн-закупок Prozorro, всего региональные управления ГСЧС провели 17 тендеров и закупили 19 пожарных автолестниц с комбинированными движениями – в основном с высотой подъема до 35 метров, и несколько – до 45 метров.

Как и в случае с системами пожаротушения, все тендеры прописаны одинаково слово в слово, несмотря на то, что проводились 17 разными заказчиками. То есть, готовились они центральным аппаратом ГСЧС и ”спускались” вниз в региональные управления. В технических, качественных и количественных характеристиках предмета закупки заказчики прописали ряд условий, которым должны отвечать предлагаемые участниками тендера пожарные автолестницы.

Например, машины должны иметь колесную формулу шасси 4х2, полная масса автолестницы должна не превышать 16 тонн, высота – 3,3 метра, длина – 11 метров. По совокупности всех описанных показателей получалось, что подойдет только одна модель на рынке – это пожарные автолестницы M32L-AS производства немецкого концерна Magirus GmbH. А официальным дилером техники этой немецкой компании в Украине именно ООО ”Промэнергооборудование” Андрея Залиского. Совпадение?

Технические характеристики пожарной автолестницы производства немецкой компании Magirus как раз совпадают с характеристиками автолестниц, прописанных в тендерной документации

Какие нарушения в условиях тендеров ГСЧС обнаружили другие поставщики пожарной спецтехники?

На это, как ожидается, обратили внимание другие поставщики пожарной спецтехники в Украине, которых, кстати, не мало. В частности, ООО Научно-производственная компания Патрон Демайнинг в ряде тендеров заявляла свои требования по устранению нарушений тендера. В них компания указала на то, что ”указанным техническим требованиям может отвечать только специально разработанная малогабаритная пожарная автолестница, предлагаемая на рынке ограниченным количеством производителей”, а сроки тендера не позволяют ни заказать изготовление таких машин, ни даже успеть поставить уже изготовленные из-за границы, что существенно ограничивает конкуренцию и возможность участвовать в тендере другим компаниям с пожарными автолестницами других моделей и другими характеристиками.

”Патрон Демайнинг” продает корейские машины KORAL-35UV с колесной формулой шасси 6х2 высотой 3,98 метра, длиной 11,95 метра и массой 21,5 тонны. Компания предложила пересмотреть требования к характеристикам автолестниц, чтобы дать возможность другим участникам пойти на тендеры, однако во всех случаях все региональные управления ГСЧС отказали ей в этом.

Тем не менее, несколько тендеров компании все же удалось упразднить. При закупке пожарной автолестницы ГУ ГСЧС в Одесской области ”Патрон Демайнинг”, получив отказ от заказчика в изменении характеристик машины, обратилось с этими требованиями в Антимонопольный комитет.





Из жалобы ООО ”НПК ”Патрон Демайнинг” в Антимонопольный комитет Украины

Технические требования тендера прописаны под параметры машин производителя Magirus так, чтобы другие модели других производителей не подошли. Из жалобы ООО ”НПК ”Патрон Демайнинг” в Антимонопольный комитет Украины В своей жалобе компания прямо указала, что одесское управление ГСЧС ”безосновательно установило технические характеристики, что не что иное, как искусственное создание условий ”под конкретного производителя — Magirus GmbH”. И, что примечательно, комиссия АМКУ согласилась с заявителем. ”Заказчик не обосновал необходимость установления в документации вышеприведенных требований (к технике), не доказал и документально не подтвердил наличие продукции по меньшей мере двух производителей, отвечающей условиям документации”, — говорится в решении Комиссии АМКУ №11701 от 31 июля 2023 года, которым она приняла обязать одесское управление ГСЧС изменить технические требования к закупаемой пожарной автолестнице. Что сделали одесские спасатели? Внесли изменения в тендерную документацию, однако сразу же после этого отменили тендер — теперь большой шанс, что победит в нем не нужна, а совсем другая компания. Такая же история случилась и с тендером Главного управления ГСЧС в Тернопольской области. В других случаях в тендерах с такими же дискриминационными условиями без соперников все же победила нужная фирма — ООО ”Промэнергооборудование”. По результатам проведения 17 тендеров подразделения ГСЧС единственным маршем купили у ООО ”Промэнергооборудование” 19 пожарных автолестниц и заплатили за них данному предприятию 878 млн 480 тысяч гривен. Одна автолестница с подъемом до 35 метров стоила бюджету 44 млн 190 тысяч грн, с подъемом до 45 метров — 48 млн 480 тысяч грн. Конечно, на этом большом подряде кто существенно заработал. Иначе зачем тогда все это проворачивать, рисковать, наталкиваться на жалобы в АМКУ и привлекать внимание? Это подтверждается двумя фактами.

На сколько завышена цена техники, которую ГСЧС приобрело у фирмы Андрея Залиского

Во-первых, сразу после того, как региональные управления ГСЧС провели свои тендеры, но еще не заключили договор с ООО ”Промэнергооборудование”, МВД Украины провело свой внутренний аудит, акт которого находится в распоряжении Blackbox OSINT. В нем министерские аудиторы указали, что весной 2023 года руководитель Департамента материально-технического обеспечения и логистики ГСЧС Константин Ивлев собрал у участников рынка информацию о наличии, возможности поставки и ценах пожарных автолестниц. Свои предложения Ивлеву предоставили 6 компаний, среди которых самым выгодным оказалось предложение ООО ”Транс-Сервис-КТТ”, предлагавшее поставить машины Bronto Skylift F32RLX по цене 31 млн 800 тысяч грн с подъемом лестницы до 35 метров и по цене 37 млн за автолестницы с подъемом до 45 метров.

”Таким образом, по результатам изучения технических характеристик предложенных специальных транспортных средств наиболее экономично и технически выгодно предложение ООО ”Транс-Сервис-КТТ”, — указали аудиторы МВД.

В конце аудиторы резюмировали: заключение договоров с компанией Андрея Залиского приведет к безосновательной растрате бюджетных средств на общую сумму 225 млн 302 тысяч гривен. То есть 25% суммы, которую ГСЧС в результате все равно переплатил ООО ”Промэнергооборудование”, заключив с ним договоры, несмотря на предупреждение аудита МВД. И которые можно было потратить на покупку еще 7 пожарных автолестниц для спасения людей в чрезвычайных ситуациях. Или на 1100 дронов Mavic хорошей комплектации, которых постоянно не хватает на фронте.

Во-вторых, чтобы понять, что цена автолестниц от компании Залесского была завышена и насколько, можно проанализировать, по какой цене эти же лестницы продает сам их производитель — немецкий концерн Magirus GmbH. Мы взяли для сравнения модель их автолестниц M32L с подъемом до 35 метров. Напомним, их в августе 2023 года ООО ”Промэнергооборудование” продало ГСЧС по цене 44 млн 190 тысяч гривен, что по курсу евро на тот момент составило 1 млн 77 тысяч евро.

Так вот, согласно данным портала европейских электронных закупок, в 2023 году концерн Magirus заключил 5 контрактов на поставку 38 автолестниц M32L в Германию, Францию ​​и Италию. Департамента охраны общественного порядка и гражданской безопасности Рима в сентябре 2023 года компания продала свои машины по цене 566 тысяч 365 евро, а пожарно-спасательной службе французского города Аннеси в июле 2023 года по цене 577 тысяч 350 евро. То есть фактически вдвое дешевле.

На основании данных тендера Департамента охраны общественного порядка и гражданской безопасности Рима. Цена одной автолестницы M32L компании Magirus — 566 тысяч 365 евро

Очевидно, следует учитывать расходы импортера и таможенные расходы. Но ведь не могут они обойтись по цене еще одну такую ​​пожарную автолестницу!

О том, что сотрудники ГСЧС собираются существенно переплатить при покупке пожарных автолестниц, главу ГСЧС Сергея Крука своей докладной запиской еще в июне 2023 года предупреждал начальник Управления собственной безопасности и противодействия коррупции ГСЧС Олег Мандзюк. В нем он изложил, что его управление получило информацию о том, что неустановленные сотрудники ГСЧС вступили в сговор с представителями ООО ”Промэнергооборудование”, которым пообещали содействовать победе во время проведения государственных закупок.

”В неофициальных разговорах работники ООО ”Промэнергооборудование” выражали уверенность, что в ГСЧС под фирму умышленно будут сделаны технические условия тендеров на ориентировочную сумму свыше 1 млрд грн”, — писал Олег Мандзюк Сергей Круку 12 июня, за месяц до того, как региональные управления ГСЧС начали проводить тендеры.

Как после получения этого документа и акта аудита МВД должен поступить человек, лично не заинтересованный в том, чтобы его ведомство приобрело 19 пожарных автолестниц по завышенной или не вдвое цене? Вмешаться, предотвратить? Учитывая, что этого не произошло и схема была реализована, напрашиваются кардинально противоположные выводы.

Как руководство ГСЧС лоббировало закупку бракованных стремянок по завышенным ценам у производителя, не вышедшего с рынка россии

То, что эта схема была реализована лично Сергеем Круком, подтверждают и наши источники в ГСЧС, пожелавшие остаться неназванными. По их словам, история еще намного интереснее, поскольку в сговоре по поставкам ГСЧС могли непосредственно участвовать и представители немецкого концерна Magirus.

По информации источников, начальник отдела специального оборудования и спецтехники Департамента материально-технического обеспечения ГСЧС Украины Александр Васьковский по поручению Крука в течение 2023 года несколько раз ездил в Германию на встрече с Вильгельмом Титке, менеджером по продажам компании Magirus, отвечающим за регион Восточной Европы. ”У нас очень большие вопросы к этим автолестницам, потому что есть предположение, что мы купили у немцев именно те автолестницы, которые им вернули как бракованные. Дело в том, что в 2022 году Magirus имел скандал: они продали партию бракованных автолестниц европейским заказчикам, часть из них начала ломаться в работе — представьте себе ”стрелу”, которая подведена к зданию и которая ломается пополам. В конце концов, всю эту партию им вернули обратно. Об этой истории нам здесь было хорошо известно. Поэтому мы очень удивились, когда увидели, что после этого скандала наши покупают именно эти немецкие автолестницы, именно у этого завода. Как бы ни из той бракованной партии они были”, — сказал сотрудник ГСЧС.

Сломанная пожарная автолестница Magirus в одном из польских городов

каким образом, не исключено, что схема поставки немецких автолестниц региональным управлением ГСЧС Украины изначально могла быть инициирована именно немецким концерном Magirus GmbH, который искал, где бы сбыть возвращенную европейцами партию бракованной продукции. Куда как не в Украине с ее коррумпированными чиновниками? Кстати, компания Magirus GmbH до сих пор через два года полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не вышла с российского рынка, и продолжает иметь свое официальное представительство в Москве по адресу Семеновская площадь, 1А, 18 этаж и его официальный сайт, на котором компания приветствует российские спасатели с днем ​​пожарной охраны. И именно сбытом продукции Magirus в РФ как раз и занимается Вильгельм Титке, о чем указано в его профайле в Linkedin. Удивительно, но по состоянию на начало 2023 года, когда ГСЧС начал процесс подготовки к махинациям с тендерами под ООО ”Промэнергооборудование”, Сергей Крук и его подчиненные уже были под пристальным вниманием полиции и Национального антикоррупционного бюро Украины по нескольким другим делам. Но это их не остановило. Как пишет издание ”Четвертая власть”, в 2022 году Сергей Крук уже пытался ”слить” почти 1,5 млрд грн бюджета ГСЧС на покупку техники по таким же фиктивным тендерам под одного своего участника. Как установили детективы, некий предприниматель вступил в сговор с руководством службы, пообещав поставить технику через подконтрольные ему компании по завышенным на 25-30% ценам с вознаграждением чиновникам в размере 10% сделки. ”Участники организованной группы сформировали коммерческие предложения с искусственно завышенными ценами на 25-30%, чем создали условия для дальнейшего вывода бюджетных средств и причинения тяжких последствий для государства”, – говорится в определении Высшего антикоррупционного суда, где также сказано, что в схеме кроме главы ГСЧС участвовали уже упомянутые выше директор Департамента материально-технического обеспечения и логистики ГСЧС Константин Ивлев и его заместитель Александр Васьковский. Поставку техники на тот раз должны были осуществить две фирмы — ООО Техно Трейн и, как ни странно, уже упомянутое выше ООО НПК Патрон Демайнинг. В январе 2023 года НАБУ провело обыски в кабинете руководителя ГСЧС и изъяло у Сергея Крука два его телефона. У них детективы обнаружили удаленные переписки Крука в мессенджере WhatsApp, в которых он обменивался с коллегами фотокопиями документов с перечнями оборудования от данных поставщиков: в них описывалась поставка 17 единиц техники ООО Техно Трейн на общую сумму 162 264 571 грн. В другой фотокопии отмечалась сумма 226 млн 262 тысяч гривен для ООО НПК Патрон Демайнинг. Бывший глава ГСЧС Украины Сергей Крук Вероятно, после сорванной детективами НАБУ схемы сотрудничество главы ГСЧС Крука с фирмой ”Патрон Демайнинг” прекратилось, и через год уже при закупке автолестниц она оказалась не в роли ”фаворита”, а за бортом, из-за чего всячески пыталась помешать проведению тендеров.

Расследование по данному уголовному производству НАБУ все еще продолжает. Как продолжается и следствие по уголовному делу, открытому Печерским управлением полиции Киева 24 марта 2023 года по факту завладения чиновниками ГСЧС более 3 млн грн при закупке у того же ”Промэнергооборудования” трех тактических роботов Magirus Wolf R1 на общую сумму 32,5 млн грн. Но и это еще не все: по закупке пожарных топоров и поясов в апреле 2023 года правоохранители также открыли уголовное производство по факту хищения бюджетных средств. Следствие считает, что руководство ГУ ГСЧС Украины в Киеве злоупотребляло своим служебным положением при определении победителем этой закупки ООО ”Промэнергооборудование” и действовало в пользу последнего с целью получения в свою пользу неправомерной выгоды.

Что выходит. Едва ли не по каждому и мелкому и крупному тендеру ГСЧС за последние два года, пока службой руководил Сергей Крук, полиция и НАБУ открыли производство, видя в соглашениях сговор с Андреем Залесским. У него, кстати, уже проведен ряд обысков — в доме села Вишенки под Киевом, в доме в самом Киеве на улице Ситняковской, 3, в квартирах на улице Белорусской 36-я и на улице Днепровская набережная 19-я, а также в офисе ООО ”Промэнергооборудование” в Киеве по проспекту Берестейском, 67, корпус G, офисы 314-313.

Александр Васьковский, судя по всему, в большинстве схем выступал доверенным лицом Сергея Крука, по нашим данным, находится в бегах — у него дома и на рабочем месте также были проведены обыски. Сам Сергей Крук, как известно, 25 августа 2023 года Кабмин уволил с должности главы ГСЧС, однако после этого устроил работать в ”Энергоатом” — ведь ”ценный” работник.

И, несмотря на открытые уголовные производства, несмотря на обыски и увольнения, дело Сергея Крука продолжает жить в ГСЧС. По информации наших источников, после своего ухода с должности Крук добился назначения заместителем председателя ГСЧС своего человека — Андрея Даника, задача которого — продолжить обеспечивать ”плодотворное сотрудничество” с ООО ”Промэнергооборудование” уже в этом году.

Уже сегодня Даник поручил Департаменту материально-технического обеспечения ГСЧС готовить техническое задание и тендерную документацию на закупку пожарных автолестниц еще примерно на 2 млрд грн. Согласно плану закупок ГСЧС на 2024 год, копия которого попала в распоряжение Blackbox OSINT, в этом году спасатели намерены приобрести еще 38 пожарных автолестниц. И в графе ”ориентировочная сумма” уже закладываются цены в 44 — 48 млн грн, то есть снова завышены чуть ли не вдвое рыночных.