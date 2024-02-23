24 февраля 2022 года не забудется в памяти ни одного украинца. Война, обстрелы, воздушные тревоги, оккупация значительной территории Украины.

Для нас такие воспоминания, а у главного полицейского Волыни воспоминания о заработанных десятках тысяч долларов в первые месяцы войны. Так он тогда и придумал интересную схему набивки карманов «крошками» с пачками долларов, предоставляя возможность близкому окружению военнообязанных уклоняться от мобилизации и более того – беспрепятственно выезжать в коммерческих целях за пределы Украины под «лже» поводом ввоза гуманитарной помощи.

Пишут Акценты.

Прикрытие более чем веское – письма целого главного полицейского! За первые четыре месяца Ю.Крошко и главный профсоюз полиции Волыни Н. Горошко своими письмами забронировали от призыва более пятидесяти человек, не имеющих никакого отношения к полиции и к профсоюзам, однако имеющих доверительные и дружеские отношения с главным полицейским, который за «крошки» » из денежных банкнот предоставлял им индулигенцию во время войны.

Многие вероятно скажут мол ничего особенного и они ввезли огромное количество гуманитарной помощи, которую передали полицейским или переселенцам?! Но здесь дело не в гуманитарной помощи и мотивы такой «щедрости» не имеют ничего общего с гуманностью. Так что происходило? А происходило банальное зарабатывание денег под прикрытием полицейского, поскольку действовал период беспошлинного ввоза автомобилей.

Так забронированные лица под видом «лже» ввоза гуманитарной помощи выезжали за пределы Украины беспрепятственно пересекая государственную границу и ввозили ….. автомобили для их продажи не платя никаких таможенных платежей.

Известно, что ими было ввезено более шестидесяти автомобилей и не как гуманитарную помощь для военных или полицейских, а как автомобили для продажи и зарабатывания существенных средств при их продаже.

По приблизительным подсчетам на такой хитрой схеме главный полицейский «крошками» насобирал более ста тысяч долларов и конечно не забыл о семье, потому что один из ввезенных автомобилей был сразу подарен жене.