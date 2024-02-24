Конкурс на главу НАПК провели непрозрачно, а фамилию нового руководителя определили кулуарно даже до официального завершения отбора. Как пишет информационное агентство «УНН», новым главой Нацагентства по предотвращению коррупции станет Андрей Вишневский. По данным источников, именно его лоббирует на должность Артем Сытник.

Решение о назначении Вишневского на должность планируется объявить уже завтра, 25 февраля. «УНН» пишет об особой роли в этой схеме Артема Сытника – экспредседателя НАБУ, который сейчас является первым заместителем главы НАПК.

«В кабинете Сытника прошло закрытое совещание для «узкого круга». Сразу двое его участников рассказали – Сытник прямо сообщил, что победителем конкурса будет Андрей Вишневский, запасной вариант, на случай форс-мажора – Дмитрий Калмыков. Мол, состоится все молниеносно – комиссия объявит победителя, которого максимально быстро и назначат. Если же случится какой-нибудь форс-мажор, то схема будет другой: Калмыков – глава, а Вишневский – заместитель. Сам Сытник, по договоренности, останется первым замом и будет отвечать за финансовый контроль», – цитирует источники журналистов политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Также по данным СМИ, новое руководство НАПК планирует полностью ликвидировать подразделение, которое занималось привлечением России и ее пособников к ответственности. Еще уволят около 50% персонала агентства и отдельно – команду внутреннего контроля, которая проводила служебные проверки по Вишневскому.

«Имитация конкурса, которой Сытник кичится перед командой, ставит жирный крест на предстоящих четырех годах работы НАПК», - сообщил изданию работник, присутствующий на совещании.

«Сомнительно легитимный и кулуарно назначенный руководитель… Захват власти в НАПК узкой группой лиц… Дискредитация всей системы конкурсов… Это слишком высокая цена, которую заплатит воюющая страна за пораженные амбиции одного человека. Потому что с такими подходами можно попрощаться с агентством как с независимой и эффективной структурой», - добавляет Голобуцкий.

Также УНН пишет, что конкурсная комиссия закрыла глаза на ряд фактов в биографиях фаворитов. В частности то, что родной брат Дмитрия Калмыкова был осужден в 2017 году за финансирование терроризма. А сам Калмыков имел связи с т.н. ЛНР, которые использовал для сохранения своего имущества на оккупированной территории.

Что касается Андрея Вишневского, то все предыдущие места работы он покидал со скандалами. В 2011 году фигурировал по уголовному делу за хулиганство, а в 2013 году – за наркотики. Пишут, что во время приема на работу в НАПК увидели поддельные документы о непригодности к военной службе. Вишневский ранее был уволен из НАПК по статье - за ненадлежащее исполнение обязанностей после служебного расследования.

Объясняя происхождение своего имущества, он заявил, что квартиру в Киеве ему купила бабушка, продававшая цветы.