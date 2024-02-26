В сети появилась запись разговора бывшего парламентария Сергея Пашинского, где он нецензурно высказывается о ВСУ, Валерии Залужном и украинцах.
На пленках он материт защитников Украины и угрожает генералу Валерию Залужному.
Также экс-нардеп обсуждает, как нужно зарабатывать на оборонке, завышая вдвое стоимость продукции для украинских военных.
Кроме того, Пашинский во время разговора нецензурно ругает украинский народ.
В правоохранительных органах уверяют, что "записи аутентичные, а голоса - оригинальные", сообщает РБК-Украина.
Напомним, 12 февраля стало известно, что бывшему депутату было предъявлено обвинение в хищении нефтепродуктов на сумму 967 млн гривен, которые были конфискованы в рамках дела о владельце группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК).
Кроме того, 26 февраля в ходе судебного заседания прокурор САП ссылался на протоколы негласных следственных действий, в которых утверждалось, что Пашинский в 2023 году обсуждал приобретение квартиры площадью 840 кв. м и другой недвижимости.
Следователь судья ВАКС решила оставить Пашинского под стражей до 25 апреля 2024 года с возможностью залога в размере 272,5 млн гривен.
При условии внесения залога подозреваемому были предъявлены следующие обязательства:
- являться по каждому приглашению детектива, прокурора и суда;
- не покидать Киев и его область без разрешения детектива, прокурора и суда;
- уведомлять детектива, прокурора и суд о смене места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по данному делу;
- предоставить все заграничные паспорта на хранение в соответствующий государственный орган;
- носить электронный браслет.
Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате.