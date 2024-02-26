В сети появилась запись разговора бывшего парламентария Сергея Пашинского, где он нецензурно высказывается о ВСУ, Валерии Залужном и украинцах.

На пленках он материт защитников Украины и угрожает генералу Валерию Залужному.

Также экс-нардеп обсуждает, как нужно зарабатывать на оборонке, завышая вдвое стоимость продукции для украинских военных.

Кроме того, Пашинский во время разговора нецензурно ругает украинский народ.

В правоохранительных органах уверяют, что "записи аутентичные, а голоса - оригинальные", сообщает РБК-Украина.